< sekcia Zahraničie
Tusk: Odchod Poľska z EÚ predstavuje reálne riziko
Tusk na sociálnej sieti X uviedol, že polexit podporujú obe opozičné Konfederácie aj väčšina opozičnej strany Právo a spravodlivosť. Prezident Nawrocki je podľa premiéra ich politickým patrónom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Varšava 16. marca (TASR) - Odchod Poľska z Európskej únie (EÚ) predstavuje reálne riziko, vyhlásil v nedeľu poľský premiér Donald Tusk. Reagoval tak na politický spor po vetovaní zákona o implementácii európskeho obranného mechanizmu SAFE prezidentom Karolom Nawrockim. Na základe agentúry PAP o tom informuje varšavský spravodajca TASR.
Tusk na sociálnej sieti X uviedol, že polexit podporujú obe opozičné Konfederácie aj väčšina opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Prezident Nawrocki je podľa premiéra ich politickým patrónom.
Predseda vlády zároveň napísal, že rozklad Únie podľa neho podporujú aj Rusko, americké hnutie MAGA a časť európskej pravice na čele s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Dodal, že takýto vývoj by bol pre Poľsko katastrofou a urobí všetko preto, aby mu zabránil.
Premiér vyjadril podobné obavy aj v piatok v rozhovore pre televíziu TVP Info. V súvislosti s prezidentským vetom povedal, že varovania pred možným odchodom Poľska z EÚ získavajú čoraz väčšie opodstatnenie.
Vyjadrenia predsedu vlády podporil minister štátnych aktív Wojciech Balczun, podľa ktorého je Európska únia jediným bezpečným ukotvením Poľska. Námestník ministra kultúry Maciej Wrobel zároveň informoval o proteste pred Prezidentským palácom vo Varšave proti vetu prezidenta Nawrockého.
Mechanizmus SAFE je európsky finančný nástroj na podporu obrany v objeme 150 miliárd eur. Poľsko by z programu mohlo získať 43,7 miliardy eur, pričom vláda deklarovala, že približne 89 percent týchto prostriedkov by smerovalo do domácich zbrojárskych podnikov.
Prezident zákon o jeho implementácii vetoval, čo vláde sťaží prijímanie prostriedkov. Opozícia a niektorí experti program kritizujú, pretože objednávky obmedzuje iba na európske firmy. Podľa PiS sa môže program využiť aj na nátlak na štáty zo strany Európskej komisie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Tusk na sociálnej sieti X uviedol, že polexit podporujú obe opozičné Konfederácie aj väčšina opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Prezident Nawrocki je podľa premiéra ich politickým patrónom.
Predseda vlády zároveň napísal, že rozklad Únie podľa neho podporujú aj Rusko, americké hnutie MAGA a časť európskej pravice na čele s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Dodal, že takýto vývoj by bol pre Poľsko katastrofou a urobí všetko preto, aby mu zabránil.
Premiér vyjadril podobné obavy aj v piatok v rozhovore pre televíziu TVP Info. V súvislosti s prezidentským vetom povedal, že varovania pred možným odchodom Poľska z EÚ získavajú čoraz väčšie opodstatnenie.
Vyjadrenia predsedu vlády podporil minister štátnych aktív Wojciech Balczun, podľa ktorého je Európska únia jediným bezpečným ukotvením Poľska. Námestník ministra kultúry Maciej Wrobel zároveň informoval o proteste pred Prezidentským palácom vo Varšave proti vetu prezidenta Nawrockého.
Mechanizmus SAFE je európsky finančný nástroj na podporu obrany v objeme 150 miliárd eur. Poľsko by z programu mohlo získať 43,7 miliardy eur, pričom vláda deklarovala, že približne 89 percent týchto prostriedkov by smerovalo do domácich zbrojárskych podnikov.
Prezident zákon o jeho implementácii vetoval, čo vláde sťaží prijímanie prostriedkov. Opozícia a niektorí experti program kritizujú, pretože objednávky obmedzuje iba na európske firmy. Podľa PiS sa môže program využiť aj na nátlak na štáty zo strany Európskej komisie.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)