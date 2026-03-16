Pondelok 16. marec 2026Meniny má Boleslav
Tusk: Odchod Poľska z EÚ predstavuje reálne riziko

.
Na snímke poľský premiér Donald Tusk. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Tusk na sociálnej sieti X uviedol, že polexit podporujú obe opozičné Konfederácie aj väčšina opozičnej strany Právo a spravodlivosť. Prezident Nawrocki je podľa premiéra ich politickým patrónom.

Autor TASR
Varšava 16. marca (TASR) - Odchod Poľska z Európskej únie (EÚ) predstavuje reálne riziko, vyhlásil v nedeľu poľský premiér Donald Tusk. Reagoval tak na politický spor po vetovaní zákona o implementácii európskeho obranného mechanizmu SAFE prezidentom Karolom Nawrockim. Na základe agentúry PAP o tom informuje varšavský spravodajca TASR.

Tusk na sociálnej sieti X uviedol, že polexit podporujú obe opozičné Konfederácie aj väčšina opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Prezident Nawrocki je podľa premiéra ich politickým patrónom.

Predseda vlády zároveň napísal, že rozklad Únie podľa neho podporujú aj Rusko, americké hnutie MAGA a časť európskej pravice na čele s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Dodal, že takýto vývoj by bol pre Poľsko katastrofou a urobí všetko preto, aby mu zabránil.

Premiér vyjadril podobné obavy aj v piatok v rozhovore pre televíziu TVP Info. V súvislosti s prezidentským vetom povedal, že varovania pred možným odchodom Poľska z EÚ získavajú čoraz väčšie opodstatnenie.

Vyjadrenia predsedu vlády podporil minister štátnych aktív Wojciech Balczun, podľa ktorého je Európska únia jediným bezpečným ukotvením Poľska. Námestník ministra kultúry Maciej Wrobel zároveň informoval o proteste pred Prezidentským palácom vo Varšave proti vetu prezidenta Nawrockého.

Mechanizmus SAFE je európsky finančný nástroj na podporu obrany v objeme 150 miliárd eur. Poľsko by z programu mohlo získať 43,7 miliardy eur, pričom vláda deklarovala, že približne 89 percent týchto prostriedkov by smerovalo do domácich zbrojárskych podnikov.

Prezident zákon o jeho implementácii vetoval, čo vláde sťaží prijímanie prostriedkov. Opozícia a niektorí experti program kritizujú, pretože objednávky obmedzuje iba na európske firmy. Podľa PiS sa môže program využiť aj na nátlak na štáty zo strany Európskej komisie.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

