Tusk ohlásil zlúčenie vládnych strán, Kaczyňski nové priority PiS
Autor TASR
Varšava 27. októbra (TASR) - Poľská politická scéna zažila v uplynulých dňoch dve významné udalosti. Vládne strany Občianska platforma, Nowoczesna a Inicjatywa Polska sa rozhodli zlúčiť do jednej formácie vedenej Donaldom Tuskom s názvom Občianska koalícia, zatiaľ čo hlavné opozičné Právo a spravodlivosť (PiS) predstavilo svoje nové programové priority. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Počas sobotňajšieho kongresu vo Varšave premiér Donald Tusk oznámil, že tri strany sa formálne spojili do novej politickej formácie, ktorá vznikla premenovaním Občianskej platformy (PO) na Občiansku koalíciu (KO). „Ako Občianska koalícia sme už vyhrali voľby a vyhráme aj tie nasledujúce,“ vyhlásil Tusk.
Podľa vyjadrenia analytika Warsaw institute Jana Rafaela Lupoměského pre TASR však zjednocovanie politických strán v Poľsku nie je ničím novým. „Presne pred rokom sa spojilo Právo a pravodlivosť so svojím dlhoročným spojencom Solidárnym Poľskom,“ povedal a upozornil na fakt, že strany, ktoré sa zlúčili do KO, už spolu kandidovali vo voľbách 2023 práve pod názvom Občianska koalícia. Podľa analytika ide o kozmetickú zmenu bez vplyvu na preferencie.
Významným posilnením pre Donalda Tuska by podľa Lupoměského bolo spojenie všetkých vládnych strán na jednej kandidátnej listine. Nedávny prieskum agentúry OGB podľa neho ukázal, že takáto kandidátka by získala 47 percent hlasov a tým samostatnú väčšinu v Sejme. „Scenár spoločnej kandidátnej listiny všetkých koaličných strán je ale skôr nereálny,“ dodáva.
Súbežne s varšavským kongresom sa v Katoviciach konala programová konferencia strany PiS pod názvom „Premýšľajúc o Poľsku“. Predseda strany Jaroslaw Kaczyňski v piatok označil za hlavné priority nový program v oblastiach zdravotníctva, bezpečnosti a rastu životnej úrovne. Kritizoval tiež plány hlbšej integrácie EÚ, ktoré podľa neho oslabujú poľskú suverenitu. Počas dvojdňovej konferencie sa uskutočnilo 132 panelov so 600 odborníkmi a niekoľkými tisíckami účastníkov.
Podľa analytika sa poľská politika čoraz viac sústreďuje okolo dvoch dominantných lídrov Donalda Tuska a Jaroslawa Kaczyňského. „Ten duopol (dominantné postavenie strán PiS a KO - pozn. TASR) sa stáva čím ďalej viac personalizovaný, úzko spojený s osobami lídrov oboch táborov,“ hovorí Lupoměský.
Zároveň však podľa neho v oboch táboroch vidieť začínajúcu sa generačnú obmenu, ktorá môže tento duopol rozbiť a o nových líniách politického sporu rozhodne nová generácia. „Kým ale ku generačnej výmene v oboch táboroch nedôjde, možno očakávať, že línia politického sporu zostane medzi Poľskom sociálnym a liberálnym či medzi spôsobom realizácie zahraničných ambícií Poľska - zatiaľ čo napríklad v otázkach bezpečnosti zostane Poľsko jednotné,“ uzatvára expert.
