Tusk: Opevnenia Východný štít sú trvalou obrannou prioritou EÚ

Brusel 21. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v piatok po stretnutí Rady EÚ v Bruseli oznámil, že iniciatíva Východný štít bola natrvalo zaradená medzi obranné priority Európskej únie. Zdôraznil, že rozhodnutia prijaté na summite potvrdili nutnosť väčšej európskej zodpovednosti v oblasti obrany a že Poľsko v tomto smere nebude osamotené. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



"Európa už nemôže zostať bezbranná. Už teraz je každému jasné, že Európa musí prevziať viac zodpovednosti a obranných úloh," povedal Tusk a dodal, že Poľsko si to uvedomuje už dlho. Čím silnejšia a dobre vyzbrojená bude Európa, tým bezpečnejšie bude podľa neho aj Poľsko. Uviedol tiež, že napriek rastúcemu tlaku na východnej hranici sa Poľsku darí účinne zastavovať vlnu nelegálnej migrácie, čo oceňujú aj partneri z EÚ.



Tusk informoval, že v sobotu spolu a ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom a ministrom vnútra Tomaszom Siemoniakom navštívi novú infraštruktúru na poľskej východnej hranici. Projekt Východný štít počíta s výstavbou opevnení a prírodných terénnych prekážok na približne 800 kilometroch východnej a severnej hranice Poľska. Výstavba prvých častí sa začne už tento rok. Štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk vo štvrtok (20. marca) oznámil, že Poľsko dosiahlo predbežnú dohodu s Európskou investičnou bankou (EIB) o financovaní projektu vo výške jednej miliardy eur.



EÚ podľa Tuska prijala záväzok znížiť do júna administratívne zaťaženie a náklady vyplývajúce z nadmernej regulácie o 30 percent, čo má pomôcť najmä malým a stredným podnikom. Počas tlačovej konferencie oznámil, že v pondelok (24. marca) sa vo Varšave stretne so zástupcami verejnosti, aby spoločne predstavili prvú poľskú správu o stave procesu deregulácie. V Poľsku pod vedením podnikateľa Rafala Brzosku pracuje na základe žiadosti premiéra od februára tím, ktorý ma za cieľ priniesť návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia a Tusk sa zaviazal sa s tímom pravidelne stretávať.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)