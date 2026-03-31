Tusk: Orbán a jeho minister zahraničných vecí už dávno opustili EÚ
Maďarsko je a zostane členom Európskej únie. Viktor Orbán a jeho minister zahraničných vecí opustili Európu už dávno, napísal Tusk.
Autor TASR
Budapešť 31. marca (TASR) – Poľský premiér Donald Tusk v utorok na platforme X reagoval na zverejnenie nových odpočúvaných telefonických rozhovorov medzi maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom a jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Telefonáty sa týkali požiadaviek Moskvy, aby EÚ odstránila zo sankčného zoznamu rôzne sankcionované ruské spoločnosti a jednotlivcov, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Maďarsko je a zostane členom Európskej únie. Viktor Orbán a jeho minister zahraničných vecí opustili Európu už dávno,“ napísal Tusk.
Server telex.hu pripomína, že vzťahy medzi maďarskou a poľskou vládou sú napäté odkedy sa v krajine v roku 2023 dostala k moci liberálna koalícia vedená Tuskom po strane Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá bola spojencom strany Fidesz. Situácia je napätá aj preto, že členovia predchádzajúcej poľskej vlády obvinení z rôznych trestných činov utiekli do Maďarska, kde im bol udelený politický azyl. Poľský premiér sa ostro vyjadril aj k predchádzajúcej zverejnenej komunikácii Szijjártóa s Lavrovom.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok priznal, že komunikoval s ruskými predstaviteľmi v čase, keď ministri EÚ zvažovali nové sankcie voči Moskve. Uviedol, že ide o bežnú diplomatickú prax. V utorok o tom informoval spravodajský web Politico, píše TASR.
Ako najnovšie zistilo konzorcium médií - vrátane VSquare, The Insider či Delfi Estonia a ICJK - Budapešť presadzovala zrušenie sankcií voči niektorým ruským podnikateľom a vystúpila proti ďalším opatreniam zameraným na ruskú tieňovú flotilu ropných tankerov.
Novinári sa pri svojich zisteniach odvolávajú aj na prepisy telefonátov medzi Szijjártóom a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, ako aj s námestníkom ruského ministra energetiky Pavlom Sorokinom. Toho šéf maďarskej diplomacie informoval o procese prijímania 18. balíka sankcií EÚ.
Szijjártó, ktorý je ministrom zahraničných vecí vo vláde premiéra Orbána od roku 2014, vznesené obvinenia odmietol a zľahčoval ich. Tvrdí, že o sankciách pravidelne rokuje aj s partnermi mimo EÚ. Zároveň naznačil, že jeho telefonáty odpočúvajú zahraničné spravodajské služby.
Na adresu investigatívnych novinárov Szijjártó uviedol, že odviedli výbornú prácu. „Dokázali, že verejne hovorím to isté, čo aj po telefóne,“ uviedol maďarský diplomat a dodal, že už dlho je známe, že zahraničné spravodajské služby odpočúvajú jeho hovory.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
