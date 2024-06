Tusk označil voľby do EP za kľúčové pre bezpečnosť Poľska

Varšava 4. júna (TASR) - Tisíce podporovateľov poľského premiéra Donalda Tuska sa v utorok zišli vo Varšave pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu (EP). Predseda poľskej vlády ich označil za kľúčové pre bezpečnosť Poľska v čase zvýšeného napätia na jeho východných hraniciach. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Každý deň sa všetci sústredíme... aby bolo Poľsko silné, aby bola silná Európa, aby boli jednotní Poliaci aj Európa, pretože to je jediný spôsob, ako sa vyhnúť vojnovej dráme na našom území," povedal Tusk davu na varšavskom Hradnom námestí. Zhromaždenie sa uskutočnilo na 35. výročie demokratických parlamentných volieb, v ktorých komunistická vláda prišla o moc v Poľsku.



V čase zúriacej vojny na Ukrajine a migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach majú podľa Tuska Poliaci vo voľbách do EP na výber medzi bezpečnou budúcnosťou a nebezpečnejšími vyhliadkami v prípade víťazstva strany Právo a Spravodlivosť (PiS), ktorá je známa svojimi konfliktami s Bruselom.



Opozičná strana PiS, ktorej sa vlani nepodarilo zostaviť vládu napriek víťazstvu vo voľbách, tvrdí, že Tusk je podriadený Nemecku. Premiéra obviňuje z pokrytectva, pretože ako opozičný politik kritizoval tvrdú politiku PiS voči migrantom na hraniciach s Bieloruskom, no po prevzatí moci zaviedol podobné opatrenia.