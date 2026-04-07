Tusk: PiS a okolie Nawrockého chcú zatiahnuť Poľsko do vojny
Autor TASR
Varšava 7. apríla (TASR) - Premiér Donald Tusk v pondelok vyhlásil, že predstavitelia strany Právo a spravodlivosť (PiS) a ľudia v okolí prezidenta Karola Nawrockého chcú zatiahnuť Poľsko do konfliktu na Blízkom východe. Zdôraznil, že to odmieta a nedovolí, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Tusk reagoval na výroky šéfa prezidentského Úradu pre medzinárodnú politiku Marcina Przydacza, ktorý v nedeľu uviedol, že časť európskych spojencov by mala podporiť Spojené štáty v postupe voči Iránu. Podľa neho by sa mali zapojiť najmä krajiny s vhodnými námornými kapacitami v záujme zníženia cien energií a euroatlantickej solidarity.
Premiér na sociálnej sieti napísal, že ide o snahy vtiahnuť Poľsko do vojny. Kriticky sa vyjadrili aj ďalší predstavitelia vlády a námestník ministra obrany Cezary Tomczyk označil návrhy za nezodpovedné.
Przydacz zároveň zdôraznil, že neexistuje konkrétna požiadavka na účasť Poľska na operácii ani očakávanie jeho zapojenia. Dodal, že ani prezident, ani väčšina obyvateľov nepodporuje priame vojenské angažovanie krajiny.
Konflikt medzi Spojenými štátmi a Izraelom na jednej strane a Iránom na strane druhej pokračuje od 28. februára. Irán počas neho zablokoval Hormuzský prieliv, čo spôsobilo rast cien ropy, plynu a ďalších komodít.
Spojené štáty vyzvali európskych spojencov na podporu, najmä pri zabezpečení námornej dopravy. Viaceré krajiny však pristupujú k výzvam rezervovane a niektoré obmedzili prístup amerických síl k svojim základniam.
