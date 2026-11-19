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Tusk o stretnutí Trumpa a Putina: Bože,chráň nás pred takými priateľmi
Trump a Putin sa stretli na rokovaní, ktoré pôvodne nebolo plánované.
Autor TASR
Varšava 19. novembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok reagoval na bilaterálne stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na okraj summitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene. Na adresu Trumpa sa kriticky vyjadril v súvislosti s tým, že Putina nazval priateľom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR na základe správy agentúry PAP a príspevkov na sieti X.
Trump a Putin sa stretli na rokovaní, ktoré pôvodne nebolo plánované. Šéf Bieleho domu pri vstúpení do miestnosti povedal smerom k ruskému prezidentovi: „Kto je to? Je to môj priateľ,“ následne prišiel k nemu, potriasol mu rukou a poklepal ho po ramene.
Na túto situáciu reagoval poľský premiér so slovami: „Bože, chráň nás pred takými priateľmi,“ napísal na sieti X bez ďalších podrobností.
K stretnutiu Trumpa s Putinom sa vyjadril aj poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Ten uviedol, že pohľad na amerického prezidenta, ako sa objíma so šéfom Kremľa a nazýva ho priateľom, vyvoláva v Poľsku obavy. „S kým je väčší priateľ - s Putinom alebo s naším prezidentom (Karolom Nawrockým)? A čo by prípadne urobil, keby išlo do tuhého? Ktorého priateľa by si vybral?“ uviedol šéf diplomacie.
Okrem tohto neplánovaného stretnutia sa neskôr uskutočnilo aj oficiálne bilaterálne rokovanie Trumpa s Putinom. Samostatnú schôdzku absolvoval americký prezident tiež s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Lídri USA, Ruska a Čína sa potom stretli aj na trojstrannom rokovaní.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Trump a Putin sa stretli na rokovaní, ktoré pôvodne nebolo plánované. Šéf Bieleho domu pri vstúpení do miestnosti povedal smerom k ruskému prezidentovi: „Kto je to? Je to môj priateľ,“ následne prišiel k nemu, potriasol mu rukou a poklepal ho po ramene.
Na túto situáciu reagoval poľský premiér so slovami: „Bože, chráň nás pred takými priateľmi,“ napísal na sieti X bez ďalších podrobností.
K stretnutiu Trumpa s Putinom sa vyjadril aj poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. Ten uviedol, že pohľad na amerického prezidenta, ako sa objíma so šéfom Kremľa a nazýva ho priateľom, vyvoláva v Poľsku obavy. „S kým je väčší priateľ - s Putinom alebo s naším prezidentom (Karolom Nawrockým)? A čo by prípadne urobil, keby išlo do tuhého? Ktorého priateľa by si vybral?“ uviedol šéf diplomacie.
Okrem tohto neplánovaného stretnutia sa neskôr uskutočnilo aj oficiálne bilaterálne rokovanie Trumpa s Putinom. Samostatnú schôdzku absolvoval americký prezident tiež s čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Lídri USA, Ruska a Čína sa potom stretli aj na trojstrannom rokovaní.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)