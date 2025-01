Tusk podporil návrh na obmedzenie prídavkov pre deti migrantov

Varšava 24. januára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk podporil vo štvrtok návrh na sprísnenie pravidiel týkajúcich sa vyplácania prídavkov na deti migrantov vrátane takmer milióna ukrajinských utečencov v krajine. TASR informuje podľa agentúr AFP a PAP.



Návrh o obmedzení prídavkov pre deti migrantov predložil primátor Varšavy a prezidentský kandidát Rafal Trzaskowski z vládnej Občianskej koalície (KO) - napriek tomu, že Poľsko je jedným z najpevnejších spojencov Kyjeva od začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022.



V Poľsku budú prezidentské voľby tento rok v máji a Tuskova koalícia čelí hrozbe volebnej porážky zo strany nacionalistov a krajnej pravice, píše AFP.



V súčasnosti poberajú v Poľsku všetci rodičia - vrátane ukrajinských - mesačné prídavky vo výške 800 zlotých (190 eur) za každé dieťa vo veku do 18 rokov.



Podľa Trzaskowského plánu by prídavok 800 zlotých (190 eur) mesačne na dieťa dostávali iba migranti, ktorí pracujú a odvádzajú dane. Opatrenie by najviac zasiahlo ukrajinských utečencov, ktorí tvoria najpočetnejšiu skupinu cudzincov v krajine. Od septembra 2024 môžu ukrajinské deti poberať tento prídavok len v prípade, že navštevujú poľské školy.



Návrh je podľa PAP prekvapením, keďže prichádza od tradične liberálneho politika, známeho napríklad svojou podporou varšavského Dúhového pochodu. Podľa PAP je dôvodom snaha získať si voličov hlavného protikandidáta, konzervatívneho Karola Nawrockého, ktorého podporuje opozičné Právo a Spravodlivosť.



"Návrh Rafala Trzaskowského na zaplatenie 800 zlotých len tým migrantom, vrátane Ukrajincov, ktorí žijú, pracujú a platia dane v našej krajine, bude urýchlene preskúmaný vládou," napísal Tusk na platforme X.



"Som za (tento návrh)," dodal.



Ministerka pre rodinu Agnieszka Dziemianowiczová-Baková, ktorá reprezentuje ľavicové krídlo Tuskovej koalície, však okamžite poprela, že jej rezort pracuje na plánoch predstaviť takéto obmedzenie, píše AFP.



"Dávka v hodnote 800 zlotých je príspevok na deti a preto by z neho mali mať prospech deti," zdôraznila.