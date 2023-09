Tusk: Poľská vláda bodla Ukrajine nôž do chrbta

Varšava 21. septembra (TASR) - Bývalý predseda Európskej rady a poľský expremiér Donald Tusk vo štvrtok obvinil poľskú vládnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS), že počas predvolebnej kampane sa rozhodla "vraziť Ukrajine nôž do chrbta". Reagoval tak na vyhlásenie premiéra Mateusza Morawieckeho, ako ho v stredu večer tlmočila agentúra PAP, že Poľsko zastavilo dodávky zbraní Ukrajine. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.



Tusk na adresu poľskej vlády vyhlásil, že Ukrajine "odovzdala takmer všetky zbrane použiteľné na fronte a nakoniec túto investíciu do poľsko-ukrajinských vzťahov zničí".



Morawiecki hovoril o zastavení dodávok poľských zbraní Ukrajine v stredu pre televíziu Polsat News po tom, čo Ukrajina podala proti Varšave sťažnosť u Svetovej obchodnej organizácie za to, že predĺžila zákaz dovozu ukrajinského obilia aj po 15. septembri. Tento krok v inotajoch, avšak ostrým tónom kritizoval v prejave na Valnom zhromaždení OSN v utorok aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.