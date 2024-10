Tusk: Poľská vláda čoskoro predstaví novú migračnú stratégiu

Varšava 12. októbra (TASR) - Poľsko dočasne pozastaví právo na azyl ako súčasť stratégie na obmedzenie nelegálnej migrácie z Bieloruska. Varšava Minsk už niekoľko rokov obviňuje zo zámerného posielania migrantov na poľské hranice. V sobotu o tom informoval poľský premiér Donald Tusk na kongrese svojej strany Občianska koalícia. TASR informuje podľa správ agentúr Reuters a PAP.



"Jedným z prvkov migračnej stratégie bude dočasné územné pozastavenie práva na azyl," vyhlásil Tusk. "Budem žiadať schválenie tohto rozhodnutia v Európe. Vieme totiž veľmi dobre, ako ju (migráciu) zneužívajú Lukašenko, Putin, prevádzači a obchodníci s ľuďmi."



Tusk ďalej uviedol, že Poľsko nebude rešpektovať ani realizovať žiadne európske návrhy, ktoré budú ohrozovať poľskú bezpečnosť. Šéf poľskej vlády zdôraznil, že štát musí opätovne získať stopercentnú kontrolu nad tým, kto do Poľska prichádza. "Štát je tu na to, aby do Poľska priviedol ľudí, ktorí chcú v Poľsku poctivo pracovať, platiť dane, integrovať sa do poľskej spoločnosti, študovať na skutočnej univerzite. Práve títo ľudia si potom zaslúžia úctu a rešpekt," zdôraznil Tusk.



Reuters pripomína, že migrácia je v Poľsku dôležitou témou od roku 2021, od kedy sa veľké množstvo migrantov, najmä z Blízkeho východu a Afriky, pokúša nelegálne prekročiť hranice s Bieloruskom. Poľská vláda a EÚ vyhlásili, že príchod migrantov organizuje Bielorusko s pomocou Ruska. Účelom zvážania migrantov je podľa nich vytvorenie migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach. Minsk aj Moskva obvinenia odmietajú.



Od nástupu do funkcie v decembri 2023 Tusk presadzuje politiku regulácie migrácie, čím si získal podporu verejnosti. Poľskí ľudskoprávni aktivisti sú však znepokojení, keďže dúfali, že Tuskova vláda bude k otázke pristupovať odlišne ako predchádzajúci pravicový kabinet strany Právo a spravodlivosť, uvádza Reuters.