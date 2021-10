Tusk: Poľská vládnuca strana PiS sa stala problémom celej EÚ

Varšava 22. októbra (TASR) - Bývalý predseda Európskej rady a líder poľskej opozície Donald Tusk v piatok kritizoval účinkovanie poľskej konzervatívnej vlády na summite EÚ. Na Twitteri napísal, že vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) "sa stala problémom celej EÚ", uviedla agentúra DPA.



Dodal, že všetci politici v Bruseli, ktorých kontaktoval, vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, sú veľmi znepokojení dilemou, ako udržať Poľsko v EÚ, zachovať vládu zákona a zároveň uvoľniť pomoc EÚ Poľsku.



Vo svojom tvíte Tusk ďalej uviedol, že kým on ako šéf Európskej ľudovej strany (EPP) v Bruseli rokoval s lídrami Rakúska, Chorvátska, Írska, Grécka, Nemecka, Slovinska a Slovenska, predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki sa v Bruseli stretol s "proputinovskou a euroskeptickou líderkou (francúzskej) krajnej pravice Marine Le Penovou".



Poľský spravodajský web Onet.pl poukázal na to, že všetci lídri, ktorých Tusk vo svojom tvíte spomína, pochádzajú z politických strán spojených s EPP. Je medzi nimi aj slovinský premiér Janez Janša, ktorý je však považovaný za blízkeho spojenca vlády Mateusza Morawieckého.



Niektorí používatelia internetu upozornili aj na to, že kým Tusk bol v posledných dňoch vo Varšave, premiér Morawiecki sa stretával s najvýznamnejšími politikmi Európy: s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, šéfkou eurokomisie Von der Leyenovou či španielskym premiérom Pedrom Sánchezom.



Na Twitteri sa následne v reakcii na Tuskovu kritiku objavili jeho fotografie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom či komentáre pripomínajúce nevýhodné zmluvy o dodávkach plynu z Ruska, ktoré svojho času s Moskvou podpísala Tuskova vláda.



Predmetom najnovšieho sporu medzi Poľskom a EÚ je verdikt poľského ústavného súdu zo začiatku októbra, ktorým spochybnil nadradenosť práva EÚ nad poľským, s čím Varšava súhlasila pri svojom vstupe do Európskej únie v roku 2004. Súd rozhodol, že niektoré články základných zmlúv o Únii odporujú poľskej ústave.



Toto rozhodnutie považuje EK a niekoľko členských štátov Únie za veľmi problematické, pretože by poľskej vláde umožnilo ignorovať rozsudky Súdneho dvora EÚ, ktoré by sa jej nepozdávali alebo jej nevyhovovali.



Von der Leyenová oznámila, že zablokuje finančnú pomoc EÚ pre Poľsko, kým príslušné orgány nezrušia niektoré kontroverzné súdne reformy.