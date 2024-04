Tusk: Poľské orgány vyšetrujú zneužívanie moci za vlády PiS

Varšava 30. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok avizoval, že podnikne právne i politické kroky na vyšetrenie podozrení zo zneužitia moci a vplyvu, ktorých sa údajne dopustila bývalá konzervatívna vláda strany Právo a spravodlivosť (PiS). Informovali o tom v utorok agentúry DPA a PAP, uvádza TASR.



DPA pripomenula, že koalícia strán vedených bývalým predsedom Európskej rady Tuskom zvíťazila 15. októbra 2023 v parlamentných voľbách, čím sa po rokoch skončila vláda PiS.



Tusk v utorok vyhlásil, že občania chcú vedieť, či sa politici a ľudia blízki PiS budú zodpovedať za "všetko zlo, čo sa stalo" za predošlej vlády.



"Nevidel by som zmysel v uplatňovaní moci alebo víťazstve vo voľbách, ak by sme zlo nepostavili pred spravodlivosť, aj keď nie tak rýchlo, ako by ste si všetci želali," uistil Tusk podľa webu denníka Gazeta wyborcza.



Vo vyhlásení venovanom 20. výročiu vstupu Poľska do EÚ Tusk spomenul správy médií, podľa ktorých sa obvinenia týkajú aj štátnej ropnej spoločnosti Orlen. Uvádza sa v nich, že ľudia z vedenia Orlenu spolupracovali s libanonským podnikateľom, ktorý mal väzby na libanonskú proiránsku militantnú skupinu Hizballáh a bol zapojený aj do nelegálneho obchodu s ropou z Iránu.



Štátne zastupiteľstvo v utorok potvrdilo, že tieto podozrenia vyšetruje, podobne ako aj ďalšie dva prípady v súvislosti so spoločnosťou Orlen. Ide o kauzy týkajúce sa predaja akcií rafinérie a kontroverzné zlúčenie spoločností.



Štátny zástupca Dariusz Korneluk novinárom povedal, že jeho úrad berie tieto prípady vážne, pretože mali dôsledky pre bezpečnosť Poľska.



Tusk vo svojom príhovore poukázal na to, že poľské bezpečnostné záujmy nemôžu byť oddelené od záujmov celého kontinentu, ktorý súčasne nikdy nebol taký závislý od Poľska.



V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu Tusk vyzval voliť tak, aby Poľsko a Európa boli chránené pred tými, ktorí chcú podkopať EÚ a alianciu NATO zvonku aj zvnútra. Varoval, že ak v Európe zvíťazia tí, ktorí sú orientovaní na Rusko a jeho prezidenta Vladimira Putina, "poľský sen o bezpečnom Poľsku s hodnotami, slobodou a dôstojnosťou každého človeka sa môže náhle skončiť".



V príhovore k občanom Tusk pripomenul, že budúcnosť krajiny závisí aj od ich hlasovania v eurovoľbách. Vyjadril však presvedčenie, že "túto skúšku zvládneme rovnako ako pred 20 rokmi".