Tusk: Poľské predsedníctvo v Rade EÚ sa zameria na bezpečnosť

Varšava 5. decembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk tvrdí, že nadchádzajúce poľské predsedníctvo v Rade Európskej únie sa zameria na širšie bezpečnostné otázky. Vyjadril sa tak na štvrtkovom stretnutí s delegáciou lídrov Európskeho parlamentu (EP), informuje TASR podľa agentúry PAP.



Konferencia predsedov Európskeho parlamentu vedená predsedníčkou EP Robertou Metsolovou a pozostávajúca aj z lídrov politických frakcií v EP pricestovala vo štvrtok do Varšavy, aby sa stretla s Tuskom a ďalšími poľskými vládnymi predstaviteľmi. Cieľom ich rozhovorov sú práve prípravy zmieneného polročného predsedníctva, ktoré Varšava prevezme od Maďarska 1. januára 2025.



"Sme v procese prípravy poľského predsedníctva," povedal delegácii Tusk. "V súlade s tradíciou musí predsedajúca krajina zabezpečiť čo najlepšie vzťahy a dobrú spoluprácu s Európskym parlamentom, ako aj jeho predsedom a všetkými (parlamentnými) skupinami, pričom treba zohľadniť spoločné záujmy, keďže tie v našej práci prevládajú," povedal poľský premiér.



V súčasnej nestabilnej dobe, tvárou v tvár prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom, musia podľa jeho slov európske krajiny spolupracovať. "Európa má stále šancu byť najbezpečnejším a najstabilnejším miestom na Zemi. Čaká nás veľa práce, hlboká korekcia niektorých doterajších postupov, ale som presvedčený, že nájdeme spoločnú reč tam, kde je to potrebné," uviedol Tusk.



Poľské predsedníctvo v Rade EÚ sa podľa jeho slov bude niesť v znamení opatrení týkajúcich sa bezpečnosti zahŕňajúcich rôzne aspekty vrátane politických, vojenských, hospodárskych, environmentálnych či ľudských.



"Či už pôjde o rozhovory o energetike, klíme, potravinách, zvyšovaní obranyschopnosti Európy ako celku a jej členských štátov, transatlantickej spolupráci, politike voči ruskej vojne na Ukrajine - všade budeme musieť prekonať tradičné rozdelenia a budeme si musieť uvedomiť, že od nás závisí bezpečnosť celého kontinentu," dodal Tusk.



Poľský premiér ešte koncom novembra avizoval, že prioritami nadchádzajúceho predsedníctva bude bezpečnosť, odolnosť i Ukrajina. Ohľadom bezpečnosti pritom konkrétne avizoval napríklad aj investície do veternej energie na mori.