Tusk:Poľsko a Francúzsko finalizujú dohodu o bezpečnostných garanciách

Paríž 27. marca (TASR) - Poľsko a Francúzsko finalizujú novú bilaterálnu dohodu, ktorá by mohla byť prelomová najmä v oblasti vzájomných bezpečnostných záruk. Oznámil to poľský premiér Donald Tusk na tlačovej konferencii po štvrtkovom stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži, kde sa zúčastnil na summite lídrov krajín EÚ a ďalších partnerov podporujúcich Ukrajinu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Podľa Tuska sa na summite stretlo 30 prezidentov a premiérov z krajín EÚ aj mimo nej. Všetci účastníci podľa neho vyjadrili jednotný postoj voči ruskej agresii a podporu pokračujúcej pomoci Ukrajine. Zhodli sa aj na potrebe zachovania sankcií voči Rusku a udržiavania silných vzťahov so Spojenými štátmi.



Poľský premiér vyhlásil, že Európa stratila ilúzie o Rusku a začína si budovať vlastnú silu. Najlepšou zárukou mieru podľa neho nie sú kompromisy, ale sila, odhodlanie a solidarita. V tejto súvislosti zdôraznil, že Poľsko bude aktívne podporovať všetky opatrenia na dosiahnutie spravodlivého mieru, pričom kľúčová je obrana východnej hranice EÚ a NATO.



Tusk tiež uviedol, že štáty, ktoré sa zúčastnili na parížskom stretnutí, budú spoločne hľadať aj neštandardné nástroje na formovanie jednotnej európskej politiky napríklad v oblasti sankcií voči Rusku aj v prípade, ak nie všetky členské štáty, ako napríklad Maďarsko, budú tieto iniciatívy podporovať.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)