Tusk: Poľsko a Francúzsko začali rokovania o jadrovom odstrašovaní
Poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski a jeho český náprotivok Petrom Macinkom nedávno na spoločnej tlačovej konferencii odmietli zapojenie do európskeho mechanizmu jadrového odstrašovania.
Autor TASR
Varšava 23. februára (TASR) - Poľsko a Francúzsko začali rokovania o otázke jadrového odstrašovania. Počas pondelkovej návštevy Nórska to vyhlásil poľský premiér Donald Tusk. Diskusiu označil za zaujímavú, no podľa neho zatiaľ chýbajú konkrétne návrhy a detaily. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
„Je to zaujímavá perspektíva. Ťažko dnes hovoriť o konkrétnostiach, zostávam realistom, plne si uvedomujem, že potrebujeme adekvátne, možné prostriedky reakcie na možnú agresiu našich nepriateľov,“ povedal s tým, že bez bližších informácií nechce tému ďalej rozvádzať.
Poľský minister zahraničia Radoslaw Sikorski a jeho český náprotivok Petrom Macinkom nedávno na spoločnej tlačovej konferencii odmietli zapojenie do európskeho mechanizmu jadrového odstrašovania. „Myslím si, že spoločným záujmom - nielen našich dvoch krajín - je v tejto chvíli skôr jadrová energetika než jadrová vojna,“ povedal Macinka. Sikorski ho doplnil, že Poľsko je signatárom Dohovoru o nešírení jadrových zbraní a aj ním zostane.
Tusk sa vyjadril aj k programu SAFE, z ktorého má Poľsko ako jeho najväčší príjemca získať 43,7 miliardy eur. Prezidenta Karola Nawrockého vyzval na urýchlený podpis zákona o implementácii programu a zdôraznil jeho dôležitosť. „Prezident, podpisuj, niet na čo čakať a diskutovať, pretože od toho závisí osud Poľska,“ dodal v tejto súvislosti.
