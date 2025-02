Tusk: Poľsko bude podporovať Ukrajinu, ale neplánuje vyslať vojakov

Varšava 17. februára (TASR) – Poľsko bude aj naďalej pokračovať v spolupráci v oblasti bezpečnosti Ukrajiny s Európskou úniou, USA a ďalšími európskymi partnermi, ako sú Spojené kráľovstvo a Nórsko, ale neplánuje na Ukrajinu vyslať vojakov. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk v pondelok pred odletom na mimoriadne stretnutie európskych lídrov v Paríži, informuje varšavský spravodajca TASR.



Tusk zdôraznil, že Poľsko má v regióne špeciálnu úlohu vďaka pevným vzťahom s USA, ktoré nie sú závislé od toho, kto je v Bielom dome. "V Paríži budem tlmiť všetky hlasy, ktoré by sa snažili vniesť konkurenčnú hru medzi EÚ a USA," povedal premiér, podľa ktorého žijeme v brutálnych časoch, ktoré so sebou prinášajú brutálny jazyk. Niektoré slová na oboch stranách Atlantiku podľa neho padajú zbytočne, ale nevidí dôvod na to, aby sa spojenci vzájomne nepodporovali.



Tusk zároveň apeloval na európskych lídrov, aby prijali konkrétne rozhodnutia týkajúce sa posilnenia obranných kapacít EÚ. "Nebudeme schopní pomôcť Ukrajine, keď nebudeme schopní plniť bezpečnostné záväzky, ktoré majú ochrániť nás samých," vyhlásil. "Je dôležité, aby Európa spravila finančné, organizačné aj politické rozhodnutia týkajúce sa zväčšenia vojenského potenciálu,“ vyhlásil premiér, ktorý sa v Paríži bude európskych lídrov pýtať, či sú na takéto rozhodnutia skutočne pripravení.



Premiér sa vyjadril aj k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu. "Bolo by to nefér, keby niekto formuloval papierové a nepravdivé garancie Ukrajine. Už raz niektorí dali také garancie Ukrajine a ukázali sa ako prázdne. Keď niekto chce dať Ukrajine garancie, musí byť schopní ich naplniť," zdôraznil.



Poľsko bude podľa Tuska naďalej Ukrajinu podporovať organizačne, humanitárne a dodávkami vojenskej pomoci, pretože bezpečná a suverénna Ukrajina je podmienkou poľskej bezpečnosti.



Neformálne zasadnutie zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron a pozvánku dostali len niektoré európske krajiny. Na stretnutí by sa mali zúčastniť lídri Nemecka, Británie, Talianska, Poľska, Španielska, Holandska a Dánska, ktoré zastupuje pobaltské a škandinávske krajiny. Prítomní budú aj predseda Európskej rady António Costa, predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Mark Rutte.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)