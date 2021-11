Tusk: Poľsko by malo zvážiť aktivovanie článku 4 zmluvy o NATO

Varšava 8. novembra (TASR) - Poľsko by malo zvážiť aktivovanie článku 4 zmluvy o NATO s cieľom pomôcť krajine vyrovnať sa s hrozbou, ktorú predstavuje migračná vlna, vyhlásil v pondelok predseda poľskej opozičnej Občianskej platformy (PO) Donald Tusk.



Ako vysvetlila agentúra PAP, podľa článku 4 Severoatlantickej zmluvy sa členovia NATO stretávajú, aby prediskutovali obavy z ohrozenia územnej celistvosti, politickej nezávislosti alebo bezpečnosti.



Tusk na tlačovej konferencii povedal, že je "veľmi znepokojený tým, čo sa dnes deje a čo sa pravdepodobne stane v najbližších hodinách na našej východnej hranici".



Podľa správ médií sa totiž v pondelok stovky migrantov zhromaždili na hranici s Bieloruskom v snahe preniknúť do Poľska.



Tusk však povedal, že "skutočným problémom je to, že nikto nevie, čo sa poľská vláda chystá urobiť". "Naše vzťahy s našim východným susedom sa ešte viac zhoršia," uviedol.



Tusk zároveň vyzval vládu, aby začala rozhovory s opozíciou, a prezidenta, aby zvolal zasadnutie Národnej bezpečnostnej rady naprieč stranami. "Najdôležitejšie je možno zvážiť, či by sme mali aktivovať článok 4 NATO, ak je naša hranica priamo ohrozená fyzickým tlakom s bieloruskou účasťou, a tým myslím bieloruské štátne služby," povedal Tusk.



Poľsko, Litva a Lotyšsko obviňujú vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že priváža migrantov z Blízkeho východu a Afriky a potom ich prevádza cez hranicu do EÚ v snahe destabilizovať Úniu v rámci odvety za sankcie, ktoré Brusel uvalil na Minsk.