Tusk: Poľsko eviduje nárast nelegálnych migrantov na hranici so SR

Gdansk 7. februára (TASR) - Poľsko zaznamenáva zvýšenú úroveň nelegálnej migrácie cez hranicu so Slovenskom, vyhlásil v piatok poľský premiér Donald Tusk. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



"Dostal som signály, že opäť pribúdajú nelegálni migranti bez práva na azyl, ktorí prekračujú poľsko-slovenskú hranicu," povedal Tusk v Gdansku na tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



Podľa poľského premiéra nejde zatiaľ o veľké čísla, no treba tomu venovať pozornosť. Na východnej hranici s Bieloruskom sa Poľsku podľa neho podarilo znížiť počet nelegálnych prekročení hranice o 80 percent.



"Neplánujeme zaviesť kontroly na slovensko-poľských hraniciach, ale ak nebude iná možnosť, urobíme to," povedal premiér.



Reagoval na otázku, čo hovorí na to, že niektoré štáty zavádzajú kontroly na svojich hraniciach vnútri schengenského priestoru. "Ak existuje taká potreba, tak rozumiem prijatiu dočasného rozhodnutia," povedal premiér.



Tusk sa s von der Leyenovou stretol pri príležitosti dvojdňového rokovania Európskej komisie v Poľsku.