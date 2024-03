Tusk: Poľsko je najstabilnejší partner USA

Washington 12. marca (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok vyhlásil, že politický konsenzus v Poľsku v otázke bezpečnosti robí z krajiny najstabilnejšieho partnera USA. TASR sa odvoláva na správu z agentúry PAP.



"Zodpovednosť za to, čo sa deje vo svete, je v prípade Poľska väčšia ako v prípade iných európskych krajín," povedal Tusk vo Washingtone pre poľskú televíziu TVN24. Do USA odcestoval spolu s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, aby sa v utorok stretli s prezidentom USA Joeom Bidenom.



Donald Tusk uviedol, že Poľsko je jedinou krajinou Západu, ktorá hraničí s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou, a dodal, že je zároveň najväčšou krajinou v regióne a vynakladá najviac prostriedkov na vlastnú obranu.



"Chcel by som, aby naši spojenci vrátane USA mohli bez ohľadu na to, kto je pri moci alebo kto vyhrá voľby, povedať, že existujú určité nedotknuteľné veci vrátane solidarity vyplývajúcej z transatlantických väzieb," uzavrel.