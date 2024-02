Tusk: Poľsko je pripravené podporiť vývoz ukrajinského obilia do sveta

Varšava 26. februára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk a predseda kanadskej vlády Justin Trudeau rokovali v pondelok o podpore vývozu ukrajinského obilia do krajín tretieho sveta v snahe zmierniť protesty farmárov v Európe. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Trudeau sa zastavil vo Varšave cestou z Ukrajiny. Tusk po ich stretnutí povedal, že rokovali aj o "radikálnom zvýšení" vývozu ukrajinského obilia do chudobnejších krajín, ktoré ho potrebujú. "Poľsko je pripravené sa do toho aktívne zapojiť a spolufinancovať takéto aktivity," povedal Tusk.



Kroky na zvýšenie vývozu ukrajinského obilia do krajín mimo Európskej únie by mohli priniesť podľa Tuska úľavu pre poľských a európskych poľnohospodárov, pre Ukrajinu a pre ľudí v iných častiach sveta čakajúcich na lacné obilie.



Invázia Ruska na Ukrajinu zablokovala kľúčové obchodné trasy v Čiernom mori, po ktorých Kyjev exportoval svoje poľnohospodárske produkty. Európska únia preto v roku 2022 v snahe pomôcť Ukrajine znížila clo pre ukrajinské produkty prúdiace cez územie EÚ. Množstvo ukrajinského obilia však zostáva napríklad v Poľsku a farmári v EÚ preto proti podľa nich nespravodlivej konkurencii a dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny.



Blokáda hraničných priechodov medzi Poľskom a Ukrajinou framíármi a autodopravcami vyvoláva napätie medzi Varšavou a Kyjevom. Pri najmenej štyroch incidentoch poľskí farmári vysypali ukrajinské obilie z nákladných áut a vlakov. Kyjev v reakcii vyzval Varšavu, aby takýto "vandalizmus" zastavila.



Tusk v pondelok poukázal na zo, že napätie v súvislosti s obilím predstavuje "kritickú chvíľu" vo vzťahoch Poľska a Ukrajiny. Zároveň vyzval EÚ a Ukrajinu, by spolupracovali pri nájdení riešenia. "Bola by to najväčšia hlúposť v dejinách našich národov, keby sme sa nepohodli a neprišli s riešením... pretože teraz sa navzájom potrebujeme viac než kedykoľvek predtým," povedal Tusk.