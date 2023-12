Tusk: Poľsko je späť v Európe a musí dôrazne podporovať Ukrajinu

Brusel 13. decembra (TASR) - Na úvod stredajšieho summitu EÚ - západný Balkán v Bruseli sa veľký záujem médií upriamil na staronového poľského premiéra Donalda Tuska. Ten po príchode do budovy Európskej rady uviedol, že Poľsko je späť v Európe a prihovoril sa za dôraznú pomoc EÚ pre Ukrajinu, informuje bruselský spravodajca TASR.



"Som rád, že som späť. Poľsko je opäť v Európe. Toto je, myslím si, najvýznamnejší deň v mojej politickej kariére," povedal Tusk pred európskymi novinármi.



Upozornil, že odkedy v roku 2019 skončil vo funkcii predsedu Európskej rady, geopolitická situácia v Európe sa nezmenila k lepšiemu - najmä čo sa týka vzťahov medzi východom a západom a situácii na Ukrajine, ktorá teraz čelí otvorenej ruskej agresii.



"Hovorilo sa o mne, kým som bol predsedom Európskej rady, že som posadnutý Ruskom. Nie je pre mňa radosť skonštatovať, že som mal vtedy pravdu. Želal by som si, aby som sa bol mýlil," povedal Tusk.



Povedal tiež, že do Bruselu na summit prišiel aj preto, aby podporil odhodlanie EÚ a presvedčil niektoré členské štáty, že toto je najdôležitejšia vec pre Európu - aby účinne podporovala Ukrajinu. Spresnil, že apatia, nerozhodnosť či nejaká "únava z vojny na Ukrajine" je neprijateľná, pretože "tu nehovoríme len o Ukrajine a ruskej agresii, ale o našej budúcnosti ako takej".



Na európskej pôde chce v úlohe šéfa poľskej vlády robiť to, o čo sa snažil v rodnom Poľsku za posledné dva roky: prispieť k posilneniu právneho štátu, demokratických štandardov, slobody slova a ľudských práv.



"Je to smutné zistenie, že aj v roku 2023 musíme stále hovoriť o týchto zásadných hodnotách, aspoň teda v niektorých členských štátoch," odkázal Tusk.