Tusk: Poľsko je v eurokomisii blízko k získaniu rozpočtového portfólia

Varšava 6. septembra (TASR) - Poľsko je na najlepšej ceste získať v novej Európskej komisii (EK) rozpočtové portfólio, po ktorom túžia mnohé členské štáty. Vo štvrtok to vyhlásil poľský premiér Donald Tusk a potvrdil predošlé medializované správy. TASR informuje podľa portálu Euractiv.com.



Varšava nominovala ako kandidáta na budúceho eurokomisára Piotra Serafina, poľského predstaviteľa pri Európskej únii a Tuskovho dlhoročného spolupracovníka. "Nie je žiadnym tajomstvom, že Poľsko sa usiluje (...) o rozpočtové portfólio. Sme na dobrej ceste. Táto pozícia nám umožní účinnejšie presadzovať konkrétne bezpečnostné potreby," spresnil Tusk.



Nemecký denník Die Welt v utorok uviedol, že Serafin je favoritom na jedno z najžiadanejších portfólií v budúcej Komisii. Von der Leyenová by podľa informácií TASR mala predstaviť svoj navrhovaný tím eurokomisárov aj s ich portfóliami 11. septembra na Konferencii predsedov Európskeho parlamentu.



Serafin je vyštudovaný ekonóm a v rokoch 2020 až 2023 pôsobil ako riaditeľ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku na Generálnom sekretariáte Rady EÚ. Už pri jeho nominácii dal Tusk jasne najavo, že chce v budúcej EK rozpočtové portfólio. V končiacej EK má Poľsko eurokomisára pre poľnohospodárstvo - Janusza Wojciechowského. Súčasná vláda ho však nemala v záujme opäť nominovať.



Rozpočtové portfólio je podľa Euractiv.com obzvlášť atraktívne vzhľadom na nadchádzajúce rokovania o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR). Poľsko bude zároveň v prvej polovici roka 2025 predsedať Rade EÚ a obsadenie postu eurokomisára pre rozpočet by zvýšilo jeho vplyv na tento proces. Ak Poľsko získa rozpočtové portfólio, bude to druhýkrát za 20 rokov členstva krajiny v Únii.