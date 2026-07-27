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Tusk: Poľsko možno dočasne opäť zastropuje ceny palív
Poľská vláda navrhne regulované ceny pohonných látok počas posledných dvoch augustových týždňov, ak ceny ropy na svetových trhoch opäť výrazne vzrastú v dôsledku nestability na Blízkom východe.
Autor TASR
Varšava 27. júla (TASR) - Poľská vláda navrhne regulované ceny pohonných látok počas posledných dvoch augustových týždňov, ak ceny ropy na svetových trhoch opäť výrazne vzrastú v dôsledku nestability na Blízkom východe, oznámil v pondelok premiér Donald Tusk. Varšavský spravodajca TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.
„Ak sa ukáže, že situácia je opäť nestabilná a ceny môžu znovu rásť, navrhneme riešenie, ktoré umožní zaviesť regulované ceny pohonných látok aspoň počas posledných dvoch týždňov prázdnin, keď sa ľudia začnú vracať z dovoleniek,“ povedal Tusk. Dodal, že vláda pripravuje toto opatrenie napriek tomu, že prezident Karol Nawrocki postúpil zákon o dani z mimoriadnych ziskov ropných spoločností na posúdenie Ústavnému súdu.
Štátny tajomník ministerstva energetiky Konrad Wojnarowski uviedol, že jednou z možností je dočasné zníženie DPH na pohonné látky počas záveru prázdnin. Ďalší tajomník Wojciech Wrochna zároveň oznámil, že vláda zvažuje od januára 2027 zaviesť systémové zdanenie ropných a prípadne aj plynárenských spoločností.
Tusk kritizoval rozhodnutie prezidenta pozastaviť zákon o mimoriadnej dani z nadmerných ziskov ropných spoločností. Podľa premiéra mala nová daň priniesť štátu štyri miliardy zlotých (cca 926 miliónov eur) určených na financovanie opatrení na znižovanie cien pohonných látok.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Ak sa ukáže, že situácia je opäť nestabilná a ceny môžu znovu rásť, navrhneme riešenie, ktoré umožní zaviesť regulované ceny pohonných látok aspoň počas posledných dvoch týždňov prázdnin, keď sa ľudia začnú vracať z dovoleniek,“ povedal Tusk. Dodal, že vláda pripravuje toto opatrenie napriek tomu, že prezident Karol Nawrocki postúpil zákon o dani z mimoriadnych ziskov ropných spoločností na posúdenie Ústavnému súdu.
Štátny tajomník ministerstva energetiky Konrad Wojnarowski uviedol, že jednou z možností je dočasné zníženie DPH na pohonné látky počas záveru prázdnin. Ďalší tajomník Wojciech Wrochna zároveň oznámil, že vláda zvažuje od januára 2027 zaviesť systémové zdanenie ropných a prípadne aj plynárenských spoločností.
Tusk kritizoval rozhodnutie prezidenta pozastaviť zákon o mimoriadnej dani z nadmerných ziskov ropných spoločností. Podľa premiéra mala nová daň priniesť štátu štyri miliardy zlotých (cca 926 miliónov eur) určených na financovanie opatrení na znižovanie cien pohonných látok.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)