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Tusk nebude považovať za záväzné dohody o Ukrajine bez účasti Varšavy
Tusk reagoval na otázky týkajúce sa londýnskeho stretnutia lídrov Nemecka, Francúzska, Británie a Ukrajiny.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 9. júna (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok vyhlásil, že Poľsko nebude považovať za záväzné žiadne dohody o budúcnosti Ukrajiny alebo bezpečnosti regiónu, ktoré vzniknú bez účasti Varšavy. Zároveň zdôraznil, že Európa musí naďalej podporovať Kyjev vo vojne s Ruskom. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tusk reagoval na otázky týkajúce sa nedeľného stretnutia lídrov Nemecka, Francúzska, Británie a Ukrajiny v Londýne. „Nebudeme rešpektovať žiadne dohody, na ktorých sa Poľsko nezúčastní,“ uviedol. Dodal, že o tomto stanovisku informoval britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona aj nemeckého kancelára Friedricha Merza.
Predseda poľskej vlády zároveň vyjadril obavy z iniciatív smerujúcich k rýchlemu otvoreniu dialógu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bez úzkej koordinácie s Kyjevom. „V tejto vojne sme na strane Ukrajiny. Ukrajina túto vojnu nesmie prehrať, Rusko ju nesmie vyhrať,“ povedal.
Premiér sa venoval tiež napätiu vo vzťahoch medzi Poľskom a Ukrajinou po jej rozhodnutí pomenovať jednotku špeciálnych síl názvom Hrdinovia UPA podľa Ukrajinskej povstaleckej armády. O tej historici hovoria, že podieľala na masových vraždách Poliakov počas druhej svetovej vojny.
Kyjev podľa Tuska pochopil, že zodpovednosť za riešenie situácie je na jeho strane, no doterajšie kroky nepovažuje za dostatočné. „Podnikli určité kroky, zatiaľ však nedostatočné,“ konštatoval.
Zároveň odmietol tvrdenia, že by toto sporné ukrajinské rozhodnutie bolo namierené proti Poľsku. „Nemám dojem, že zámerom rozhodnutia prezidenta (Volodymyra) Zelenského pomenovať túto vojenskú jednotku bolo poškodiť Poľsko,“ povedal. Ukrajinskému vedeniu však vyčítal nedostatok historickej citlivosti a zdôraznil potrebu budovať vzájomné vzťahy na historickej pravde.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Tusk reagoval na otázky týkajúce sa nedeľného stretnutia lídrov Nemecka, Francúzska, Británie a Ukrajiny v Londýne. „Nebudeme rešpektovať žiadne dohody, na ktorých sa Poľsko nezúčastní,“ uviedol. Dodal, že o tomto stanovisku informoval britského premiéra Keira Starmera, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona aj nemeckého kancelára Friedricha Merza.
Predseda poľskej vlády zároveň vyjadril obavy z iniciatív smerujúcich k rýchlemu otvoreniu dialógu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bez úzkej koordinácie s Kyjevom. „V tejto vojne sme na strane Ukrajiny. Ukrajina túto vojnu nesmie prehrať, Rusko ju nesmie vyhrať,“ povedal.
Premiér sa venoval tiež napätiu vo vzťahoch medzi Poľskom a Ukrajinou po jej rozhodnutí pomenovať jednotku špeciálnych síl názvom Hrdinovia UPA podľa Ukrajinskej povstaleckej armády. O tej historici hovoria, že podieľala na masových vraždách Poliakov počas druhej svetovej vojny.
Kyjev podľa Tuska pochopil, že zodpovednosť za riešenie situácie je na jeho strane, no doterajšie kroky nepovažuje za dostatočné. „Podnikli určité kroky, zatiaľ však nedostatočné,“ konštatoval.
Zároveň odmietol tvrdenia, že by toto sporné ukrajinské rozhodnutie bolo namierené proti Poľsku. „Nemám dojem, že zámerom rozhodnutia prezidenta (Volodymyra) Zelenského pomenovať túto vojenskú jednotku bolo poškodiť Poľsko,“ povedal. Ukrajinskému vedeniu však vyčítal nedostatok historickej citlivosti a zdôraznil potrebu budovať vzájomné vzťahy na historickej pravde.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)