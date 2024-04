Tusk: Poľsko nesúhlasí s mechanizmom EÚ na premiestňovanie migrantov

Varšava 10. apríla (TASR) - Poľsko nesúhlasí s mechanizmom Európskej únie na premiestňovanie migrantov, ktorý v stredu schválil Európsky parlament (EP) v rámci reformy azylového systému EÚ. Vyhlásil to v stredu poľský premiér Donald Tusk, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Nájdeme spôsoby, aby sme aj v prípade, že migračný pakt vstúpi do platnosti v takmer nezmenenej podobe, ochránili Poľsko pred mechanizmom premiestňovania," povedal Tusk. Dodal, že krajiny EÚ sa musia zamerať na ochranu svojich vlastných hraníc.



Poľsko tvrdilo, že by malo byť vyňaté z takzvaného mechanizmu solidarity v novej legislatíve EÚ, keďže po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu prijalo najväčší počet ukrajinských utečencov, pripomína Reuters.



EP v stredu schválil desať legislatívnych textov k reforme európskej migračnej a azylovej politiky dohodnutej s členskými štátmi EÚ vlani v decembri.



Jedno zo schválených nariadení stanovuje, že krajinám EÚ, ktoré sú vystavené migračnému tlaku, pomôžu ostatné členské štáty buď premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, finančnými príspevkami alebo prevádzkovou a technickou podporou.



Schválená reforma počíta aj s rýchlejším návratom neúspešných žiadateľov o azyl do krajín ich pôvodu.



Po schválení v Európskom parlamente je potrebné, aby právne predpisy tento mesiac schválili členské krajiny EÚ. Následne budú mať dva roky na jej implementáciu.