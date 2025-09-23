Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tusk: Poľsko od štvrtka znovu otvorí hraničné priechody s Bieloruskom

Premiér sa zároveň poďakoval za úspešné uskutočnenie vojenských cvičení NATO, ktoré sa konali ako reakcia na manévre za východnou hranicou Poľska.

Varšava 23. septembra (TASR) - Poľsko znovu otvorí hraničné priechody s Bieloruskom o polnoci v noci zo stredy na štvrtok. Oznámil to v utorok pred rokovaním vlády premiér Donald Tusk s tým, že v prípade potreby budú priechody opäť uzavreté. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

„Ukončenie manévrov zmenšuje ohrozenie zo strany našich východných susedov,“ povedal Tusk. Spresnil, že ide o cestné aj železničné priechody, ktoré boli uzavreté v súvislosti s rusko-bieloruskými vojenskými manévrami Zapad 2025. Dodal, že vláda si ponecháva možnosť kedykoľvek reagovať na prípadné napätie či agresívne správanie zo strany Bieloruska opätovným uzavretím hranice.

Premiér sa zároveň poďakoval za úspešné uskutočnenie vojenských cvičení NATO, ktoré sa konali ako reakcia na manévre za východnou hranicou Poľska.





