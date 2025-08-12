< sekcia Zahraničie
Tusk: Poľsko po nepokojoch vyhostí 63 Ukrajincov a Bielorusov
Tusk novinárom povedal, že ide o osoby zodpovedné za „výtržnosti, agresívne správanie i určité provokácie", ku ktorým došlo na koncerte.
Autor TASR
Varšava 12. augusta (TASR) - Poľsko vyhostí 63 Ukrajincov a Bielorusov za podnecovanie nepokojov, ku ktorým došlo na sobotnom koncerte bieloruského rapera Maxa Korža vo Varšave. Oznámil to v utorok poľský premiér Donald Tusk, píše TASR podľa agentúry AFP.
Tusk novinárom povedal, že ide o osoby zodpovedné za „výtržnosti, agresívne správanie i určité provokácie“, ku ktorým došlo na koncerte. Dovedna 57 Ukrajincov a šesť Bielorusov bude podľa jeho slov musieť opustiť krajinu či už dobrovoľne, alebo nie. Zákon totiž podľa Tuska musí rešpektovať každý, a to bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť.
Poľský premiér dodal, že Varšava si nemôže dovoliť podnecovanie „protiukrajinských nálad“. Konflikt medzi Poľskom a Ukrajinou by bol podľa jeho slov celkom iste darom pre ruského prezidenta Vladimira Putina. Tusk už v skoršom vyjadrení pripísal protipoľské gestá zo strany Ukrajincov či podnecovanie protiukrajinských nálad v Poľsku za súčasť Putinovho scenára.
Na sobotnom koncerte bieloruského rapera Korža na Národnom štadióne vo Varšave sa objavili vlajky ukrajinských nacionalistických organizácií OUN a UPA (tzv. banderovci) v minulosti zodpovedných za zločiny na Poliakoch. Ich symboly sú v Poľsku zakázané.
Počas koncertu dochádzalo aj k bitkám medzi účastníkmi a ochrankou, pričom viacerí diváci z tribún preskakovali na plochu štadióna. Polícia vyzvala organizátorov na okamžité upokojenie situácie, tá sa následne stabilizovala, brány štadióna dočasne uzavreli a prebiehala kontrola vstupeniek.
Polícia na koncerte zadržala 109 osôb za rôzne trestné činy a priestupky vrátane držby drog či pyrotechniky, neoprávneného vniknutia na podujatie či napadnutia členov ochranky. Pokuty dostalo 50 ľudí. Na koncert prišlo zhruba 70.000 divákov.
Raper Max Korž je známy odporom voči bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi, pričom podporil protivládne protesty, ktoré v Bielorusku vypukli po medzinárodne neuznaných voľbách v roku 2020, a odmieta aj ruskú inváziu na Ukrajinu.
