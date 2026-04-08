< sekcia Zahraničie
Tusk: Poľsko ponechá v platnosti regulácie cien palív napriek prímeriu
Autor TASR
Varšava 8. apríla (TASR) - Prímerie na Blízkom východe môže podľa poľského premiéra Donalda Tuska mať pozitívny vplyv na ceny palív, vláda však napriek tomu ponechá v platnosti regulačné opatrenia. Situáciu označil v stredu pred rokovaním vlády za nestabilnú a vyžadujúcu si opatrný prístup. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tusk uviedol, že zastavenie bojov prinieslo úľavu a je lepšie ako pokračovanie konfliktu. „Mier, a dokonca aj dočasné prerušenie paľby, je vždy lepšie ako vojna,“ povedal s tým, že pozitívny efekt by sa mohol prejaviť na cenách pohonných látok v Poľsku už koncom týždňa.
Zároveň však upozornil na neistotu ďalšieho vývoja. „Všetko je možné povedať, len nie to, že situácia je určite stabilizovaná natrvalo,“ uviedol premiér a dodal, že vláda bude postupovať opatrne aj napriek priaznivému vývoju.
Kabinet preto podľa neho neplánuje upustiť od mechanizmov na kontrolu cien vrátane ich stropovaniu a daňových nástrojov. Zdôraznil, že cieľom je udržať palivá relatívne lacné a dostupné aj v prípade opätovného napätia v regióne.
Premiér zároveň obhajoval zdržanlivý postoj Poľska k priamemu zapojeniu sa do konfliktu na Blízkom východe, pričom tento prístup označil za zodpovedný vzhľadom na skúsenosti z vývoja situácie.
