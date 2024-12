Tusk: Poľsko prešetrí potenciálne zahraničné zásahy do volieb

Varšava 16. decembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v pondelok oznámil, že tajné služby vyšetria potenciálne zasahovanie do vlaňajších parlamentných volieb zo zahraničia. TASR o tom informuje na základe správy poľskej tlačovej agentúry PAP.



"Poučení skúsenosťami z posledných rokov v Poľsku aj iných európskych krajinách nedovolíme zasahovanie zahraničia do našich volieb," napísal Tusk na platforme X.



Poľský denník Gazeta Wyborcza predtým informoval o vyšetrovaní dezinformačnej kampane, ktorú počas parlamentných volieb 15. októbra 2023 uskutočnili hackeri pravdepodobne v mene zahraničných spravodajských služieb.



Podľa zmieneného denníka poslali hackeri poľským občanom 187.000 textových správ obsahujúcich politickú propagandu, v ktorých ich vyzývali, aby volili nacionalistickú a dovtedy vládnucu stranu Právo a spravodlivosť (PiS), pričom mali v úmysle poslať ešte ďalších zhruba 600.000 takýchto správ.



Podarilo sa im nabúrať aj do systému 20 nákupných centier v celej krajine, kde na veľkých obrazovkách vysielali fotografie politikov PiS spolu s chytľavými sloganmi sľubujúcimi napríklad bezplatné pohreby dôchodcov či ochranu pred "hrozbami z Moskvy, Berlína a Bruselu".