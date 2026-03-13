< sekcia Zahraničie
Tusk: Poľsko program SAFE využije napriek vetu prezidenta
Nawrocki vo štvrtok v televíznom prejave vyhlásil, že vetuje vládny návrh zákona o zavedení programu, keďže by zadlžil budúce generácie Poliakov.
Autor TASR
Varšava 13. marca (TASR) - Poľská vláda plánuje využiť iniciatívu Európskej únie SAFE na financovanie obranných programov napriek tomu, že zákon o jeho implementácii vo štvrtok vetoval prezident Karol Nawrocki. V piatok to vyhlásil predseda poľskej vlády Donald Tusk, ktorý Nawrockého obvinil zo zrady národných záujmov. TASR o tom píše podľa agentúr PAP a Reuters.
„Blíži sa zasadnutie, na ktorom vláda prijme uznesenie, na základe ktorého finalizujeme program (rozvoja) poľských ozbrojených síl,“ povedal Tusk ministrom. „Dnes sa celá Európa pýta, čo sa stalo, ako je to možné,“ uviedol na margo prezidentovho veta. Upozornil zároveň, že pochopenie pre rozhodnutie Nawrockého vyjadrili iba ruské médiá.
Varšava by mala byť najväčším príjemcom iniciatívy SAFE v hodnote 150 miliárd eur zameranej na posilnenie ozbrojených síl Európy. Vláda požiadala o financovanie 139 obranných projektov v celkovej výške 43,7 miliardy eur vo forme nízkoúročných pôžičiek s dlhodobou splatnosťou.
Nawrocki vo štvrtok v televíznom prejave vyhlásil, že vetuje vládny návrh zákona o zavedení programu, keďže by zadlžil budúce generácie Poliakov. „Nikdy neschválim zákon, ktorý poškodzuje našu suverenitu alebo našu ekonomickú a vojenskú nezávislosť,“ povedal.
Veto podľa vlády spomalí investície do domáceho obranného priemyslu. Odmietnutý zákon mal totiž štátnej rozvojovej banke BGK umožniť spravovať fond na vyplácanie finančných prostriedkov. Vláda teraz bude musieť využiť existujúci fond ozbrojených síl, ktorého pravidlá však znemožňujú vyplatenie približne siedmich miliárd zlotých (1,64 miliardy eur) vyčlenených pre pohraničnú stráž a políciu.
Opozícia a niektorí experti program kritizujú, pretože obmedzuje objednávky iba na európske firmy. Podľa nich to nespĺňa potrebu diverzifikácie dodávok techniky pre Poľsko a môže spôsobiť tlak na dodávateľov a zvýšenie cien. Podľa opozičnej strany Právo a spravodlivosť môže byť program v budúcnosti použitý na nátlak Európskej komisie voči jednotlivým krajinám.
Nawrocki, ktorý v minuloročných voľbách kandidoval s podporou opozície, preto navrhol alternatívny návrh zákona, ktorý by zahŕňal využitie nerealizovaných ziskov z rastúcej hodnoty zlatých rezerv centrálnej banky na financovanie obranných výdavkov. Jeho návrh SAFE 0% by podľa neho umožnil modernizáciu ozbrojených síl bez úrokov a bez dlhodobého úverového zaťaženia. Vláda tento návrh odmietla s odôvodnením, že by to spomalilo investície a poukázala, že centrálna banka v uplynulých rokoch nevytvárala zisk.
„Blíži sa zasadnutie, na ktorom vláda prijme uznesenie, na základe ktorého finalizujeme program (rozvoja) poľských ozbrojených síl,“ povedal Tusk ministrom. „Dnes sa celá Európa pýta, čo sa stalo, ako je to možné,“ uviedol na margo prezidentovho veta. Upozornil zároveň, že pochopenie pre rozhodnutie Nawrockého vyjadrili iba ruské médiá.
Varšava by mala byť najväčším príjemcom iniciatívy SAFE v hodnote 150 miliárd eur zameranej na posilnenie ozbrojených síl Európy. Vláda požiadala o financovanie 139 obranných projektov v celkovej výške 43,7 miliardy eur vo forme nízkoúročných pôžičiek s dlhodobou splatnosťou.
Nawrocki vo štvrtok v televíznom prejave vyhlásil, že vetuje vládny návrh zákona o zavedení programu, keďže by zadlžil budúce generácie Poliakov. „Nikdy neschválim zákon, ktorý poškodzuje našu suverenitu alebo našu ekonomickú a vojenskú nezávislosť,“ povedal.
Veto podľa vlády spomalí investície do domáceho obranného priemyslu. Odmietnutý zákon mal totiž štátnej rozvojovej banke BGK umožniť spravovať fond na vyplácanie finančných prostriedkov. Vláda teraz bude musieť využiť existujúci fond ozbrojených síl, ktorého pravidlá však znemožňujú vyplatenie približne siedmich miliárd zlotých (1,64 miliardy eur) vyčlenených pre pohraničnú stráž a políciu.
Opozícia a niektorí experti program kritizujú, pretože obmedzuje objednávky iba na európske firmy. Podľa nich to nespĺňa potrebu diverzifikácie dodávok techniky pre Poľsko a môže spôsobiť tlak na dodávateľov a zvýšenie cien. Podľa opozičnej strany Právo a spravodlivosť môže byť program v budúcnosti použitý na nátlak Európskej komisie voči jednotlivým krajinám.
Nawrocki, ktorý v minuloročných voľbách kandidoval s podporou opozície, preto navrhol alternatívny návrh zákona, ktorý by zahŕňal využitie nerealizovaných ziskov z rastúcej hodnoty zlatých rezerv centrálnej banky na financovanie obranných výdavkov. Jeho návrh SAFE 0% by podľa neho umožnil modernizáciu ozbrojených síl bez úrokov a bez dlhodobého úverového zaťaženia. Vláda tento návrh odmietla s odôvodnením, že by to spomalilo investície a poukázala, že centrálna banka v uplynulých rokoch nevytvárala zisk.