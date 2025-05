Tusk: Poľsko sa musí stať vojenskou mocnosťou a stane sa ňou

Varšava 7. mája (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu vo Varšave počas tlačovej konferencie s novým nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom vyhlásil, že Poľsko sa musí stať vojenskou mocnosťou a stane sa ňou. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„Naším cieľom je mať najväčšiu a najsilnejšiu armádu v EÚ. Nie preto, že by sme mali veľmocenské plány, ale sme v takom čase a na takom mieste, že nemáme inú možnosť,“ povedal premiér.



Poľsko sa podľa neho ekonomicky rozvíja najrýchlejším tempom v EÚ a je dobrým príkladom pre svojich západných susedov. „My nikoho o peniaze prosiť nemienime,“ povedal premiér v súvislosti s budovaním obranných kapacít, no očakáva, že financovanie bezpečnosti bude spoločným záväzkom celej Európy.



Podľa premiéra ak Európa porozumie, že financovanie bezpečnosti má byť spoločným záväzkom všetkých krajín, bude lepšie pripravená na potenciálnu ruskú agresiu. „Veľmi by som chcel aby aj Nemci zbrojili rýchlejšie a intenzívnejšie,“ uzavrel premiér.









(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)