Tusk: Poľsko sa priamo nezapojí do vojny na Ukrajine

Varšava 4. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina sa neplánuje priamo zapojiť do vojny na Ukrajine. S odvolaním sa na spravodajstvo agentúry PAP o tom informuje TASR.



Premiéra Tuska sa počas tlačovej konferencie v meste Gliwice na juhu Poľska médiá opýtali na údajné otvorenie témy priameho vojenského zásahu ministrami zahraničných vecí členských štátov NATO počas prebiehajúceho stretnutia v Bruseli.



"Nebudem to komentovať skôr, než dostanem kompletné informácie o týchto konverzáciách a ich výsledku," povedal Tusk. Zároveň však potvrdil to, čo už povedal francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi aj ďalším lídrom, že "Poľsko neplánuje priamu účasť vo vojnovom konflikte na území Ukrajiny".



Poľsko na dvojdňovom stretnutí šéfov diplomacie krajín NATO a na oslavách 75. výročia založenia Aliancie v Bruseli reprezentuje minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski.