Tusk: Poľsko sa uchádza o výstavbu centra Európskej vesmírnej agentúry

Varšava 24. júla (TASR) - Poľsko sa snaží presadiť výstavbu centra Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na svojom území. Po štvrtkovom stretnutí s astronautom Slawoszom Uznaňským-Wišniewským to na tlačovej konferencii oznámil poľský premiér Donald Tusk. Centrum by mohlo mať vojenské aj civilné uplatnenie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Podľa predsedníčky Poľskej vesmírnej agentúry Marty Ewy Wachowiczovej ide o odvážny krok, ktorý odráža ambície Poľska ako významnej krajiny v strednej Európe. Vznik takéhoto centra by podľa Wachowiczovej mohol byť aj odpoveďou pre domácich podnikateľov a vedcov, ktorí očakávajú nové príležitosti.



Premiér uviedol, že do úsilia o výstavbu centra sa zapojí aj minister hospodárstva a financií Andrzej Domaňski. Ten podľa Tuska absolvoval vo štvrtok rokovanie s generálnym riaditeľom ESA Josefom Aschbacherom.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)