Tusk: Poľsko spraví všetko, aby zvýšilo šance na víťazstvo Ukrajiny

Varšava 22. januára (TASR) - Poľsko spraví všetko, čo je v jeho silách, aby zvýšilo šance Ukrajiny na víťazstvo vo vojne s Ruskom. Prisľúbil to v pondelok poľský premiér Donald Tusk počas návštevy Kyjeva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



"Robíme to z morálnych dôvodov, ale tiež s ohľadom na bezpečnosť Poľska," povedal Tusk.



Vojnu Ruska s Ukrajinou zároveň označil za boj medzi dobrom a zlom. "Nehanbím sa povedať tieto dve veľké slová: Je to tu na Ukrajine, kadiaľ prechádza svetový front medzi dobrom a zlom," uviedol Tusk počas tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Podľa Tuska si Zelenskyj uvedomuje, že v Poľsku v súčasnosti vládnu rôzne emócie či politické konflikty, pričom poukázal na nedávne parlamentné voľby. Jedna vec sa však v Poľsku podľa Tuska nemení. "Treba všetkými dostupnými prostriedkami Ukrajinu v jej vojne s Ruskom podporiť, pretože v tejto vojne je v stávke aj bezpečnosť poľského národu a štátu," vyhlásil Tusk.



Poľsko je pritom pripravené Ukrajinu podporiť aj vojenským vybavením. Tusk zároveň oznámil, že so Zelenským rokoval aj o spoločnej výrobe zbraní a munície. "Poľsko mnoho rokov opakuje, že každá krajina v Európe... a na Západe musí čeliť hrozbe, ktorú predstavuje Rusko," povedal.



Ukrajinu by podľa neho mal podporiť všetkými dostupnými prostriedkami každý, komu záleží na slobode a demokracii. "Táto vojna je vojnou na ochranu základných hodnôt," povedal poľský premiér.



Tusk tiež uviedol, že so Zelenským dosiahli "porozumenie" v súvislosti s nedávnymi protestami poľských kamionistov. "Rozumieme hĺbke dôvodov, ktoré viedli k tejto situácii, no v prvom rade upriamujeme pozornosť na hĺbku hrozby, ktorá stojí pred našimi ľuďmi," cituje Zelenského agentúra Reuters. Zároveň ocenil prácu Varšavy v tomto smere.



Poľskí kamionisti minulý týždeň oznámili, že uzavreli dohodu s vládou a pozastavia blokádu priechodov na hraniciach s Ukrajinou. Kamionisti blokovali hraničné priechody od novembra na protest proti údajne "nekalej konkurencii" zo strany ukrajinských kolegov a proti uvoľneniu pravidiel prístupu ukrajinských firiem do EÚ.



Tusk pricestoval na návštevu Kyjeva v pondelok ráno vlakom. Okrem Zelenského sa predseda poľskej vlády stretol aj so svojím ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhaľom.



Poľsko je jedným z najväčších podporovateľov Ukrajiny. Od začiatku invázie jej poskytuje vojenskú podporu a prijalo tiež najväčší počet Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, píše agentúra DPA.