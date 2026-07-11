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Tusk: Poľsko vybuduje pamätník obetiam volynského masakru
Spor medzi Varšavou a Kyjevom sa však vyostril po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia UPA.
Autor TASR
Varšava 11. júla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v sobotu pri príležitosti štátneho sviatku Národný deň pamiatky Poliakov oznámil, že v krajine vybudujú nový pamätník civilným obetiam genocídy spáchanej „ukrajinskými nacionalistami“ na východných územiach druhej Poľskej republiky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Vo Varšave bude postavená Pamätná stena s večným plameňom a menami všetkých obetí, ktoré sa podarilo nájsť a identifikovať,“ uviedol na sociálnych sieťach.
Tuskovo oznámenie prišlo v predvečer výročia „Krvavej nedele“ z roku 1943, keď jednotky Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) zavraždili tisíce Poliakov na Volyni v dnešnej západnej Ukrajine.
Poľsko a Ukrajina už desaťročia vedú spor ohľadom masakrov civilistov na oboch stranách, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny. Toto napätie však nadobudlo väčší význam vzhľadom na podporu, ktorú poľská strana poskytuje Ukrajine v čase ruskej invázie na jej územie.
Spor medzi Varšavou a Kyjevom sa však vyostril po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia UPA.
UPA a OUN sú totiž na Ukrajine vnímané ako skupiny, ktoré bojovali za nezávislosť proti Červenej armáde a Sovietskemu zväzu, pripomína TASR.
Poľský prezident Karol Nawrocki mu následne odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice. Ukrajinský prezident hneď na druhý deň poľské vyznamenanie vrátil.
Masakry v oblastiach Volyne a Haliče boli sériou organizovaných etnických čistiek, pri ktorých príslušníci OUN a UPA podľa poľských historikov zavraždili približne 100.000 poľských civilistov, mnoho z nich obzvlášť krutým spôsobom. Cieľom bolo úplné odstránenie poľskej prítomnosti v regióne.
Tusk, bývalý predseda Európskej rady a podporovateľ Ukrajiny, v sobotu napísal, že „spomienky a pravda nám musia pomôcť vybudovať lepšiu budúcnosť, bez nenávisti a bez pohŕdania“.
Ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Vasyl Bodnar vo Varšave pri tejto príležitosti položil veniec na pamiatku „všetkých obetí druhej svetovej vojny, či už poľských alebo ukrajinských“. Vyzval tiež na zmierenie medzi oboma krajinami, ktoré je podľa neho nevyhnutné v boji proti „ruskej hrozbe“.
V meste Olyka na severozápade Ukrajiny poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz na spomienkovej slávnosti povedal, že Varšava a Kyjev musia „kráčať spoločne vpred“, aby „vybudovali lepšiu budúcnosť tým, že prevezmú zodpovednosť za minulosť“.
„Priateľstvo znamená hovoriť si navzájom pravdu, aj tú ťažkú,“ dodal.
„Vo Varšave bude postavená Pamätná stena s večným plameňom a menami všetkých obetí, ktoré sa podarilo nájsť a identifikovať,“ uviedol na sociálnych sieťach.
Tuskovo oznámenie prišlo v predvečer výročia „Krvavej nedele“ z roku 1943, keď jednotky Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) zavraždili tisíce Poliakov na Volyni v dnešnej západnej Ukrajine.
Poľsko a Ukrajina už desaťročia vedú spor ohľadom masakrov civilistov na oboch stranách, ku ktorým došlo počas druhej svetovej vojny. Toto napätie však nadobudlo väčší význam vzhľadom na podporu, ktorú poľská strana poskytuje Ukrajine v čase ruskej invázie na jej územie.
Spor medzi Varšavou a Kyjevom sa však vyostril po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia UPA.
UPA a OUN sú totiž na Ukrajine vnímané ako skupiny, ktoré bojovali za nezávislosť proti Červenej armáde a Sovietskemu zväzu, pripomína TASR.
Poľský prezident Karol Nawrocki mu následne odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice. Ukrajinský prezident hneď na druhý deň poľské vyznamenanie vrátil.
Masakry v oblastiach Volyne a Haliče boli sériou organizovaných etnických čistiek, pri ktorých príslušníci OUN a UPA podľa poľských historikov zavraždili približne 100.000 poľských civilistov, mnoho z nich obzvlášť krutým spôsobom. Cieľom bolo úplné odstránenie poľskej prítomnosti v regióne.
Tusk, bývalý predseda Európskej rady a podporovateľ Ukrajiny, v sobotu napísal, že „spomienky a pravda nám musia pomôcť vybudovať lepšiu budúcnosť, bez nenávisti a bez pohŕdania“.
Ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Vasyl Bodnar vo Varšave pri tejto príležitosti položil veniec na pamiatku „všetkých obetí druhej svetovej vojny, či už poľských alebo ukrajinských“. Vyzval tiež na zmierenie medzi oboma krajinami, ktoré je podľa neho nevyhnutné v boji proti „ruskej hrozbe“.
V meste Olyka na severozápade Ukrajiny poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz na spomienkovej slávnosti povedal, že Varšava a Kyjev musia „kráčať spoločne vpred“, aby „vybudovali lepšiu budúcnosť tým, že prevezmú zodpovednosť za minulosť“.
„Priateľstvo znamená hovoriť si navzájom pravdu, aj tú ťažkú,“ dodal.