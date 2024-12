Tusk: Dve súkromné televízie zaradíme na zoznam strategických podnikov

Varšava 11. decembra (TASR) - Vláda poľského premiéra Donalda Tuska plánuje zaradiť poľské televízne stanice Polsat a TVN na zoznam strategických podnikov. Reaguje tak na údajné zásahy Ruska do rumunských či moldavských prezidentských volieb. Oznámil to Tusk na stredajšom brífingu, píše TASR na základe správ agentúr Reuters, PAP a AFP.



"Nedovolíme nepriateľským štátom nehanebne zasahovať do nášho každodenného života, našej ekonomiky, volebných procesov a do našej demokracie tak, ako sa to nedávno stalo v Rumunsku či Moldavsku," uviedol poľský premiér. Dodal, že toto rozhodnutie má pomôcť predísť prípadným zásahom Ruska do budúcoročných prezidentských volieb v Poľsku. Podľa Tuska by poľská vláda mala príslušné uznesenie schváliť na budúci týždeň.



Zaradením televíznych staníc na zoznam strategických podnikov nebude ich predaj bez súhlasu vlády možný. TVN aj Polsat majú v krajine vysokú sledovanosť.



Poľský premiér v stredu tiež vyhlásil, že existuje "záujem od nás na východ odkúpiť poľské médiá alebo ovplyvniť ich činnosť - a to je vážny problém".



Majiteľom televíznej stanice TVN je americká spoločnosť Warner Bros. Discovery a podľa poľských médií majú o stanicu záujem české aj maďarské subjekty.



Televíziu Polsat vlastní poľský miliardár Zygmunt Solorz-Zak, ktorý sa o ňu však súdi so svojimi deťmi.