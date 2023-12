Tusk: Poľsko zmobilizuje Západ pri pomoci Ukrajine

Varšava 12. decembra (TASR) - Poľská vláda sa bude angažovať za to, aby udržala odhodlanie Západu pomáhať Ukrajine. Vyhlásil to v utorok Donald Tusk, ktorého poľský parlament v pondelok poveril zostavením vlády. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a poľského denníka Rzeczpospolita.



Tusk uviedol, že ho bolí, keď počuje, že ukrajinský prezident musí presviedčať svetových lídrov o potrebe pomoci pre Ukrajinu v jej boji proti ruskej invázii. "Úlohou Poľka, úlohou novej vlády, úlohou nás všetkých je nahlas a dôrazne požadovať od celého spoločenstva Západu plné odhodlanie pri pomoci Ukrajine vo vojne. Budeme to robiť od prvého dňa," vyhlásil Tusk v poľskom parlamente, kde predstavil program svojej vlády.



Zároveň uviedol, že Poľsko sa za jeho vlády bude snažiť opäť získať vedúce postavenie v Európskej únii a silnú pozíciu v Severoatlantickej aliancii. "Vybudujeme si pozíciu, ktorú si zaslúžime prostredníctvom spolupráce a rešpektovania komunity," povedal Tusk.



Dolná komora poľského parlamentu, Sejm, v pondelok večer poverila zostavením novej vlády Tuska z liberálnej strany Občianska platforma (PO). Kabinet predchádzajúceho premiéra Mateusza Morawieckého zo strany Právo a spravodlivosť (PiS) predtým neuspel v hlasovaní o dôvere. Zvolením Tuska za premiéra sa v Poľsku končí osemročné vládnutie strany PiS.



Tusk v utorok predstavil v parlamente zloženie novej vlády. Z 26 ministerských postov bude deväť obsadených ženami, všíma si agentúra PAP. Neskôr bude počas dňa parlament o nových ministroch hlasovať.