Tusk: Poľsko zvažuje zavedenie dočasných hraničných kontrol

Varšava 12. júna (TASR) - Poľsko zvažuje, že v nasledujúcich týždňoch zavedie dočasné hraničné kontroly s Nemeckom, ale aj s ďalšími susednými krajinami - členmi EÚ. Oznámil to v stredu poľský premiér Donald Tusk, píše TASR podľa agentúr DPA, AFP a PAP.



„Informoval som našich susedov, nielen Nemecko, ale aj ďalšie krajiny, že nebudem otáľať so zavedením dočasných kontrol,“ povedal Tusk počas rozpravy v Sejme (dolnej komore poľského parlamentu). Dodal, že k takýmto opatreniam pristúpi, ak bude „situácia na hraniciach napätá“ a pravdepodobne sa tak stane ešte v lete.



Zároveň zdôraznil, že hraničné kontroly by značne zaťažili mnohých Poliakov dochádzajúcich za prácou do susedného Nemecka. „Ak by som sa riadil výlučne politickou motiváciou, nariadil by som uzavretie hraníc,“ uviedol Tusk. „Všetci však dobre viete, čo by to znamenalo pre Poliakov žijúcich v pohraničných oblastiach,“ dodal s tým, že „migračná politika vlády zostane selektívna.“



DPA pripomína, že krátko po tom, ako sa v máji nová nemecká vláda ujala svojho úradu, sprísnil nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt hraničné kontroly a pohraničnej stráži nariadil, aby nelegálnych migrantov nevpúšťala do krajiny ani v prípade, že požiadajú o azyl. Opatrenie vyvolalo kritiku zo strany Poľska.



Súd v Berlíne ho neskôr označil za protizákonné, vláda však napriek tomu avizovala, že v odmietaní žiadateľov o azyl na hraniciach bude pokračovať. Výnimky v tomto smere uplatňuje len pri tzv. zraniteľných skupinách, ako sú ženy v pokročilom štádiu tehotenstva, ženy s malými deťmi a vážne chorí.



Migrácia bola taktiež jednou z kľúčových tém kampane pred poľskými prezidentskými voľbami, v ktorých napokon zvíťazil nacionalistický historik Karol Nawrocki nad varšavským primátorom Rafalom Trzaskowským, podporovaným súčasnou vládou. Nawrocki vyzýva na prísnejšie kontroly na hraniciach s Nemeckom, aby sa zastavilo zmienené vracanie migrantov do Poľska.



Aj Tusk teraz varoval Nemecko, že jeho vláda bude intenzívne monitorovať „akékoľvek pokusy“ o posielanie migrantov do Poľska. Zároveň však zdôraznil, že počet žiadateľov o azyl vrátených z Nemecka do Poľska klesol o 25 percent v porovnaní s obdobím, keď bola v Poľsku pri moci predchádzajúca konzervatívna vláda.



Tusk okrem toho informoval, že Poľsko sa snaží v rámci EÚ nájsť podporu na obmedzenie či dokonca pozastavenie bezvízového styku s niektorými krajinami, obzvlášť s Gruzínskom.



AFP pripomína, že z Poľska nedávno vyhostili niekoľko gruzínskych migrantov obvinených z trestnej činnosti. Varšava taktiež nedávno spustila iniciatívu, ktorej cieľom je odradiť migrantov od snahy dostať sa do EÚ prechodom cez hranice Poľska s Bieloruskom.