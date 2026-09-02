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Tusk: Požiar v závode bola úmyselná sabotáž, Rusko eskaluje

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Na snímke poľský premiér Donald Tusk. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Varšava 2. septembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu uviedol, že požiar v závode na súčiastky do dronov v Skaržysku-Kamiennej bol úmyselne založený a označil ho za sabotáž. V prípade požiaru v ďalšom závode v Lubline podľa neho zatiaľ nie sú dôkazy o úmyselnom založení, no takúto možnosť nemožno vylúčiť. Ide podľa neho o eskalačné kroky Ruska v regióne, informuje varšavský spravodajca TASR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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