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Tusk: Požiar v závode na súčiastky do dronov bol sabotážou
Tusk zároveň upozornil na širšie bezpečnostné riziká v regióne.
Autor TASR
Varšava 2. septembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu uviedol, že požiar v závode na súčiastky do dronov v Skaržysku-Kamiennej bol úmyselne založený, a označil ho za sabotáž. V prípade požiaru v ďalšom závode v Lubline podľa neho zatiaľ nie sú dôkazy o úmyselnom založení, no takúto možnosť nemožno vylúčiť. Ide podľa neho o eskalačné kroky Ruska v regióne, informuje varšavský spravodajca TASR.
„V prípade Skaržyska-Kamiennej niet žiadnych pochybností, že došlo k úmyselnému podpáleniu, teda k sabotáži,“ povedal Tusk. Dodal, že pri požiari v Lubline zatiaľ takéto dôkazy nie sú, avšak vzhľadom na charakter výroby nemožno podľa neho vylúčiť ani tam úmyselné podpálenie. Firma, v ktorej objekte v Lubline horelo, vyrába komponenty pre letecký priemysel.
Tusk zároveň upozornil na širšie bezpečnostné riziká v regióne. „Ide o eskalačné aktivity zo strany Ruska v celej oblasti. Žiaľ, nejde o prvé prípady a - čo je horšie - určite nejde ani o posledné takéto udalosti,“ uviedol.
Podľa poľského premiéra budú najbližšie týždne a mesiace kľúčové nielen pre vývoj rusko-ukrajinskej vojny, ale aj pre štáty ležiace v tejto časti Európy. Dodal, že je v stálom kontakte s vedúcimi predstaviteľmi krajín regiónu.
Tusk sa zároveň opätovne obrátil na poslancov a prezidenta Karola Nawrockého v súvislosti so zákonom upravujúcim trh s kryptomenami, ktorý prezident vetoval. Podľa neho objednávatelia platia páchateľov útokov práve kryptomenami.
„V prípade Skaržyska-Kamiennej niet žiadnych pochybností, že došlo k úmyselnému podpáleniu, teda k sabotáži,“ povedal Tusk. Dodal, že pri požiari v Lubline zatiaľ takéto dôkazy nie sú, avšak vzhľadom na charakter výroby nemožno podľa neho vylúčiť ani tam úmyselné podpálenie. Firma, v ktorej objekte v Lubline horelo, vyrába komponenty pre letecký priemysel.
Tusk zároveň upozornil na širšie bezpečnostné riziká v regióne. „Ide o eskalačné aktivity zo strany Ruska v celej oblasti. Žiaľ, nejde o prvé prípady a - čo je horšie - určite nejde ani o posledné takéto udalosti,“ uviedol.
Podľa poľského premiéra budú najbližšie týždne a mesiace kľúčové nielen pre vývoj rusko-ukrajinskej vojny, ale aj pre štáty ležiace v tejto časti Európy. Dodal, že je v stálom kontakte s vedúcimi predstaviteľmi krajín regiónu.
Tusk sa zároveň opätovne obrátil na poslancov a prezidenta Karola Nawrockého v súvislosti so zákonom upravujúcim trh s kryptomenami, ktorý prezident vetoval. Podľa neho objednávatelia platia páchateľov útokov práve kryptomenami.