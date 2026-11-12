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Tusk pozval Nawrockého na predvianočné stretnutie u neho doma
Kancelária prezidenta už skôr podmienila stretnutie s premiérom stiahnutím polície z areálu Ústavného súdu (TK) a umožnením vstupu všetkým sudcom.
Autor TASR
Varšava 12. novembra (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk pozval prezidenta Karola Nawrockého aj s rodinou na osobné stretnutie u neho doma, zamerané na riešenie aktuálnych sporov. Hovorca prezidenta Rafal Leszkiewicz reagoval, že premiérovo pozvanie je neúprimný politický ťah. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
„Chcel by som zo srdca pozvať pána prezidenta spolu s manželkou, rodinou, deťmi k sebe domov do Sopotu. Podeľme sa o vianočnú oblátku pred Štedrým večerom a porozprávajme sa,“ vyhlásil v stredu premiér. Cieľom rozhovoru by malo byť zmiernenie politického napätia v krajine. „Porozprávajme sa, ako sa kedysi hovorilo, ako Poliak s Poliakom,“ dodal Tusk.
Kancelária prezidenta už skôr podmienila stretnutie s premiérom stiahnutím polície z areálu Ústavného súdu (TK) a umožnením vstupu všetkým sudcom. „Za jednen stôl sa nesadá s človekom, ktorý porušil ústavu, ktorý za pomoci policajných obuškov dosadil uzurpátorov do TK,“ povedal Leszkiewicz a premiérov návrh označil za politické gesto.
„Neboj sa, pán prezident, počas toho stretnutia vám nič neurobím,“ reagoval Tusk vo štvrtok počas návštevy v Dubline a zdôraznil, že jeho pozvanie naďalej platí.
Prezidentská kancelária zvolala na pondelok stretnutie zástupcov politických síl s cieľom porozprávať sa o uzdravení situácie okolo TK.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Chcel by som zo srdca pozvať pána prezidenta spolu s manželkou, rodinou, deťmi k sebe domov do Sopotu. Podeľme sa o vianočnú oblátku pred Štedrým večerom a porozprávajme sa,“ vyhlásil v stredu premiér. Cieľom rozhovoru by malo byť zmiernenie politického napätia v krajine. „Porozprávajme sa, ako sa kedysi hovorilo, ako Poliak s Poliakom,“ dodal Tusk.
Kancelária prezidenta už skôr podmienila stretnutie s premiérom stiahnutím polície z areálu Ústavného súdu (TK) a umožnením vstupu všetkým sudcom. „Za jednen stôl sa nesadá s človekom, ktorý porušil ústavu, ktorý za pomoci policajných obuškov dosadil uzurpátorov do TK,“ povedal Leszkiewicz a premiérov návrh označil za politické gesto.
„Neboj sa, pán prezident, počas toho stretnutia vám nič neurobím,“ reagoval Tusk vo štvrtok počas návštevy v Dubline a zdôraznil, že jeho pozvanie naďalej platí.
Prezidentská kancelária zvolala na pondelok stretnutie zástupcov politických síl s cieľom porozprávať sa o uzdravení situácie okolo TK.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)