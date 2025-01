Tusk: Pravicový kandidát na poľského prezidenta by mohol zničiť Európu

Varšava 4. januára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v sobotu varoval, že prezidentský kandidát Karol Nawrocki, podporovaný bývalou vládnucou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), by mohol v prípade svojho víťazstva vo voľbách "zničiť Európu" a stať sa spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina.



Tusk sa vo svojom sobotňajšom príspevku na platforme X okrem iného odvolával na Nawrockého prítomnosť na piatkovej demonštrácii poľských farmárov v centre Varšavy. Táto protestná akcia bola ukončená pred Národným divadlom, kde sa večer konal slávnostný galavečer pri príležitosti začiatku poľského predsedníctva v Rade EÚ.



Protest sa konal pod heslom "5 x STOP", keď farmári chceli dať najavo svoj nesúhlas s dovozom z Ukrajiny, s poľnohospodárskou politikou EÚ a jej Európskou zelenou dohodou (European Green deal), s plánovanou dohodou medzi EÚ a spoločenstvom juhoamerických štátov Mercosur. Protestovali aj proti "likvidácii poľských lesov a poľovníctva" a proti poškodzovaniu poľskej ekonomiky. Farmári počas demonštrácie niesli aj transparenty s nápisom "Polexit" nabádajúcimi na vystúpenie Poľska z EÚ.



Na proteste sa okrem iných zúčastnil aj Nawrocki, ktorý kritizoval neúčasť svojho protikandidáta v prezidentských voľbách - podpredsedu proeurópskej strany Občianska platforma (OP) a primátora Varšavy Rafala Trzaskowského, ktorý sa zúčastnil na spomínanom galavačere.



Nawrocki vyhlásil, že práve demonštrácia farmárov je miestom, kde má byť každý kandidát na úrad prezidenta Poľskej republiky, "ktorý myslí poľsky".



"Tu sú farmári, ktorých znepokojuje to, čo sa teraz deje v Poľsku - zelené šialenstvo a dohoda Green deal na jednej strane a na druhej strane dohoda (so zoskupením) Mercosur, ktorá poškodzuje poľského farmára," vyhlásil Nawrocki.



V reakcii na Nawrockého slová Tusk v statuse na sieti X napísal: "Otázka je jednoduchá a smrteľne vážna: Chcete prezidenta, ktorý vybuduje bezpečnú a silnú Európu, alebo takého, ktorý ju spolu s Putinom a jeho spojencami zničí?" "Ak bude Európa bezmocná, neprežije," zdôraznil predseda poľskej vlády.



Agentúra PAP dodala, že na galavečere vo Varšave, na ktorý prišiel aj predseda Európskej rady António Costa, sa poľský prezident Andrzej Duda nezúčastnil, zastupoval ho jeden z jeho poradcov.



Agentúra PAP konštatuje, že EÚ vníma dohodu o voľnom obchode so skupinou niekoľkých juhoamerických štátov ako kľúč k udržaniu konkurencieschopnosti EÚ v situácii, keď zvolený prezident USA Donald Trump avizuje, že v záujme ochrany ekonomiky USA zvýši clá. Farmári v Poľsku, Francúzsku a niektorých ďalších členských štátoch EÚ však proti dohode so zoskupením Mercosur protestujú v obave z prílevu lacných poľnohospodárskych produktov z Južnej Ameriky.



Keď bola PiS, ku ktorej sa Nawrocki hlási, v rokoch 2015-23 pri moci, bola v konflikte s EÚ: kritizovala politiku Bruselu a často hlasovala rovnako ako Maďarsko - najviac euroskeptický členský štát EÚ. Maďarsko bolo aj najzhovievavejšie, pokiaľ ide o jeho reakciu voči Rusku za jeho agresiu proti Ukrajine, dodala PAP.