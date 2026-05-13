Tusk: Prepis homosexuálnych manželstiev neznamená legalizáciu adopcií
Tusk uviedol, že otázka prepisu sobášnych aktov je podľa vlády otázkou právneho štátu, ale aj ľudskej dôstojnosti a práv.
Varšava 13. mája (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok vyhlásil, že pripravované nariadenie o prepise sobášnych listov párov rovnakého pohlavia uzavretých v zahraničí neotvorí možnosť adopcií pre takéto páry. Koaličný poslanec však tvrdí, že je to ďalší krok. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Chcem zdôrazniť, že rozsudok Súdneho dvora EÚ neotvára cestu k možnosti adopcie pármi rovnakého pohlavia. Chcel by som, aby táto téma nebola predmetom špekulácií a zbytočných emócií,“ uviedol Tusk. Poslanec Ľavice Tomasz Trela však v utorok v rádiu RMF FM vyhlásil, že adopcie sú ďalší krok po vyriešení aktuálneho problému s prepisom.
Premiérove slová so znepokojením prijala iniciatíva Kampaň proti homofóbii. „Práva detí a bezpečnosť rodín by nemali byť predmetom politických obmedzení alebo kompromisov. Dúfame, že dnešné rozhodnutia budú začiatkom ďalších krokov smerom k úplnej rovnosti,“ vyhlásil pre PAP Miko Czerwiňski z iniciatívy.
Tusk uviedol, že otázka prepisu sobášnych aktov je podľa vlády otázkou právneho štátu, ale aj ľudskej dôstojnosti a práv. Zároveň sa ospravedlnil osobám, ktoré sa podľa jeho slov dlhé roky cítili odmietané a ponižované. Premiér poveril ministra digitalizácie Krzysztofa Gawkowského a ministra vnútra Marcina Kierwiňského, aby text nariadenia urýchlene dokončili.
Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski na sieti X oznámil, že varšavská matrika v najbližších dňoch vykoná prepis sobášnych listov párov rovnakého pohlavia na základe rozhodnutí súdov a následne bude zapisovať aj ďalšie manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v krajinách Európskej únie.
Trzaskowski zároveň zdôraznil, že samotný prepis sobášneho aktu je len technickou činnosťou a automaticky neurčuje rozsah právnych účinkov takéhoto zväzku v Poľsku. Podľa neho musí otázku práv upraviť legislatíva alebo ďalšie rozhodnutia súdov.
Najvyšší správny súd v marci rozhodol o prepise sobášneho listu dvoch Poliakov, ktorí uzavreli manželstvo v roku 2018 v Berlíne. Rozhodnutie nadviazalo na verdikt Súdneho dvora EÚ z novembra 2025, podľa ktorého členské štáty musia uznať manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom štáte Únie.
