Tusk: Prioritami poľského predsedníctva bude bezpečnosť i Ukrajina

Varšava 27. novembra (TASR) - Prioritami nadchádzajúceho poľského predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré prevezme 1. januára 2025 od Maďarska, bude bezpečnosť, odolnosť i Ukrajina. V stredu to oznámil poľský premiér Donald Tusk, informuje TASR podľa agentúry PAP.



Tusk sa zúčastňuje na summite predsedov vlád severských a pobaltských štátov v letnom sídle švédskeho premiéra na zámku v Harpsunde. Stretnutie potrvá do štvrtka.



"Viem, že pri realizácii programu (poľského predsedníctva) sa budem môcť spoľahnúť na podporu všetkých mojich kolegov prítomných v tejto miestnosti," povedal na tlačovej konferencii s odkazom na partnerov z Dánska, Švédska, Nórska, Lotyšska a Estónska. Litva sa z dôvodu formovania novej vlády na stretnutí nezúčastnila.



Bezpečnosť sa má podľa Tuska zaistiť napríklad investíciami do veternej energie na mori. "Myslím, že tu na švédskej pôde nemusím vysvetľovať, aká dôležitá je energetická bezpečnosť," uviedol.



Takisto vyjadril presvedčenie, že "nikto" nerozumie "komplikovanej a nebezpečnej situácii" v Pobaltí a severskom regióne lepšie než Poľsko, ktoré podľa jeho slov ponúka aj najlepšie riešenia aktuálnych výziev.



Účastníkov summitu plánuje vyzvať na spoluprácu v rámci projektu na posilnenie východnej hranice NATO. Týkať sa to podľa neho má systému opevnenia alebo iných zariadení.



"Dnes večer je mojím zámerom presvedčiť nie túto skupinu, ale ostatných partnerov EÚ, aby pripravili viac nástrojov, viac finančných zdrojov pre tento projekt," dodal.