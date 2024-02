Tusk pripustil voľby, ak bude do vládnutia zasahovať prezident

Varšava 1. februára (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk, ktorý sa funkcie ujal v decembri, vo štvrtok pripustil možnosť usporiadania predčasných parlamentných volieb v prípade, ak bude do vládnutia zasahovať prezident Andrzej Duda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Ak nebude možné vládnuť, pretože on (prezident Andrzej Duda) bude zasahovať, a ak budú chcieť usporiadať predčasné voľby, dostanú ich," povedal Tusk novinárom v Bruseli.



Duda v stredu podpísal zákon o štátnom rozpočte, ktorý predtým schválil poľský parlament. Poľský prezident ho však vzápätí napadol na Ústavnom súde, pričom to odôvodnil pochybnosťami v jeho prijatí.



AFP vysvetľuje, že návrh štátneho rozpočtu parlament síce schválil drvivou väčšinou, ale v pléne chýbali dvaja poslanci opozičnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS), ktorých poslanecké mandáty boli zrušené z dôvodu odsúdenia za trestný čin.



To znamenalo, že v čase hlasovania nebolo Národné zhromaždenie plne obsadené, v dôsledku čoho vznikla potenciálna medzera v ústave. Duda v tejto súvislosti uviedol, že všetku legislatívu, ktorú schválil parlament v neprítomnosti dvoch poslancov, pošle Ústavnému súdu na preskúmanie.



Mariusza Kamiňského, niekdajšieho ministra vnútra, a jeho štátneho tajomníka Macieja Wasika varšavský súd v decembri odsúdil na dva roky väzenia a nariadil, že nebudú môcť päť rokov zastávať verejnú funkciu a prídu o poslanecký mandát. Išlo o kauzu zneužitia protikorupčnej provokácie, na ktorej sa podieľali v roku 2007. V tom čase viedli Poľský protikorupčný úrad a údajne úmyselne zdiskreditovali vtedajšieho ministra poľnohospodárstva Andrzeja Leppera.



Oboch uväznili na dva týždne po tom, čo ich v januári Duda prijal v priestoroch prezidentského paláca. Koncom januára im však poľský prezident udelil milosť.



Podľa Tuska je "absolútne neprijateľné", ak Duda uprednostňuje záujmy týchto poslancov pred záujmami národa, zatiaľ čo predseda parlamentu označil Dudovo vyhlásenie o napadnutí legislatívy za "vydieranie".



Ich prípad je jedným z viacerých sporných bodov medzi Tuskovou vládou a Dudom a jeho spriaznenou opozičnou stranou PiS. Strany konfliktu sa navzájom obviňujú z porušovania princípov právneho štátu.



PiS má totiž stále spojencov v centrálnej banke i na ústavnom súde, ako aj vo viacerých dôležitých súdnych a finančných štátnych inštitúciách, píše AFP.