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Tusk privítal Zelenského prísľuby v otázke historických sporov
Zelenského vyhlásenie privítal v piatok večer na platforme X aj poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
Autor TASR
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Kyjev/Varšava 18. júla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk privítal oznámenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Kyjev otvorí archívy Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) a Služby zahraničnej rozviedky Ukrajiny (SZRU) týkajúce sa volynského masakru v rokoch 1943-45. Informovala o tom agentúra PAP.
„Vzťahy medzi našimi štátmi musia byť založené na vzájomnom rešpekte a pravde,“ napísal Tusk v príspevku na platforme X. „Sme pripravení na seriózny a priateľský dialóg o otázkach, ktoré nás spájajú, ako aj o tých, ktoré nás dnes rozdeľujú.“
Zelenského vyhlásenie privítal v piatok večer na platforme X aj poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Napísal, že každé vyhlásenie smerujúce k zblíženiu oboch krajín pri riešení takýchto citlivých historických otázok si zaslúži pozornosť. Zároveň však vyslovil očakávanie, že Zelenského prísľuby týkajúce sa sprístupnenia archívov, exhumácií a pokračovania dialógu sa pretavia do konkrétnych krokov.
Kosiniak-Kamysz súčasne upozornil, že pretrvávajúce spory medzi Poľskom a Ukrajinou prospievajú iba Kremľu. „Dnes majú Poľsko a Ukrajina spoločného nepriateľa – Rusko. Práve odtiaľ prichádza hrozba,“ uviedol poľský minister.
Poľská ministerka kultúry Marta Cienkowská vo svojej reakcii na platforme X uviedla, že každé povolenie na exhumáciu predstavuje príležitosť, aby sa tá-ktorá rodina po viac ako 80 rokoch konečne dozvedela, aký bol osud jej blízkych.
Za volynské masakry sa označuje séria etnických čistiek, pri ktorých príslušníci Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) podľa odhadov poľských historikov zavraždili približne 100.000 poľských civilistov, mnoho z nich obzvlášť krutým spôsobom. Toto násilie sa odohrávalo najmä na Volyni a vo východnej Haliči, teda v oblastiach, ktoré pred druhou svetovou vojnou patrili Poľsku a dnes sú súčasťou západnej Ukrajiny. Podľa historikov bolo cieľom kampane odstrániť poľskú prítomnosť v regióne.
Spor o výklad týchto i iných historických udalostí nadobudol osobitnú citlivosť vzhľadom na úzku spoluprácu Varšavy a Kyjeva a podporu, ktorú Poľsko poskytuje Ukrajine počas ruskej invázie. Nedávno sa tento spor opäť vyostril, keď Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia UPA.
UPA a OUN sú časťou spoločnosti na Ukrajine vnímané ako organizácie bojujúce za nezávislosť Ukrajiny a proti Červenej armáde a Sovietskemu zväzu, zatiaľ čo v Poľsku ich mnohí považujú za zodpovedné za masakry civilistov.
V snahe o urovnanie Zelenskyj v piatok, po stretnutí zameranom na smerovanie ukrajinskej zahraničnej politiky voči Poľsku, informoval, že všetky archívy SBU a SZRU týkajúce sa volynského masakru budú otvorené. Udelený tiež bude „značný počet“ povolení na prieskumné práce a exhumácie, na ktorých bude Ukrajina s Poľskom spolupracovať.
„Vzťahy medzi našimi štátmi musia byť založené na vzájomnom rešpekte a pravde,“ napísal Tusk v príspevku na platforme X. „Sme pripravení na seriózny a priateľský dialóg o otázkach, ktoré nás spájajú, ako aj o tých, ktoré nás dnes rozdeľujú.“
Zelenského vyhlásenie privítal v piatok večer na platforme X aj poľský vicepremiér a minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Napísal, že každé vyhlásenie smerujúce k zblíženiu oboch krajín pri riešení takýchto citlivých historických otázok si zaslúži pozornosť. Zároveň však vyslovil očakávanie, že Zelenského prísľuby týkajúce sa sprístupnenia archívov, exhumácií a pokračovania dialógu sa pretavia do konkrétnych krokov.
Kosiniak-Kamysz súčasne upozornil, že pretrvávajúce spory medzi Poľskom a Ukrajinou prospievajú iba Kremľu. „Dnes majú Poľsko a Ukrajina spoločného nepriateľa – Rusko. Práve odtiaľ prichádza hrozba,“ uviedol poľský minister.
Poľská ministerka kultúry Marta Cienkowská vo svojej reakcii na platforme X uviedla, že každé povolenie na exhumáciu predstavuje príležitosť, aby sa tá-ktorá rodina po viac ako 80 rokoch konečne dozvedela, aký bol osud jej blízkych.
Za volynské masakry sa označuje séria etnických čistiek, pri ktorých príslušníci Organizácie ukrajinských nacionalistov (OUN) a Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) podľa odhadov poľských historikov zavraždili približne 100.000 poľských civilistov, mnoho z nich obzvlášť krutým spôsobom. Toto násilie sa odohrávalo najmä na Volyni a vo východnej Haliči, teda v oblastiach, ktoré pred druhou svetovou vojnou patrili Poľsku a dnes sú súčasťou západnej Ukrajiny. Podľa historikov bolo cieľom kampane odstrániť poľskú prítomnosť v regióne.
Spor o výklad týchto i iných historických udalostí nadobudol osobitnú citlivosť vzhľadom na úzku spoluprácu Varšavy a Kyjeva a podporu, ktorú Poľsko poskytuje Ukrajine počas ruskej invázie. Nedávno sa tento spor opäť vyostril, keď Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov Hrdinovia UPA.
UPA a OUN sú časťou spoločnosti na Ukrajine vnímané ako organizácie bojujúce za nezávislosť Ukrajiny a proti Červenej armáde a Sovietskemu zväzu, zatiaľ čo v Poľsku ich mnohí považujú za zodpovedné za masakry civilistov.
V snahe o urovnanie Zelenskyj v piatok, po stretnutí zameranom na smerovanie ukrajinskej zahraničnej politiky voči Poľsku, informoval, že všetky archívy SBU a SZRU týkajúce sa volynského masakru budú otvorené. Udelený tiež bude „značný počet“ povolení na prieskumné práce a exhumácie, na ktorých bude Ukrajina s Poľskom spolupracovať.