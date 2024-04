Tusk priznal neúspech v komunálnych voľbách

Varšava 8. apríla (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v pondelok priznal neúspech časti kandidátov vládnych strán vo víkendových komunálnych voľbách, ktoré boli vnímané ako prvý test jeho stredoľavicovej vlády od nástupu do úradu koncom minulého roka.



V príspevku na platforme X Tusk napísal, že ho potešili víťazstvá dosiahnuté vládnou Občianskou koalíciou (KO) napr. vo voľbách vo Varšave a Gdansku, ako aj vo voľbách poslancov zastupiteľstiev na úrovni vojvodstiev.



Volebný neúspech Tusk pripísal slabej mobilizácii mladých voličov a vysokej účasti prívržencov opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) vo vidieckych oblastiach a na východe Poľska.



"Záver pre nás? Nefňukať a dať sa do práce!" napísal Tusk.



Podľa prognóz PiS vyšla z nedeľňajšieho hlasovania ako najsilnejšia politická sila: vo voľbách poslancov 16 vojvodských zastupiteľstiev získala 33,7 percenta hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila Tuskova OK s 31,9 percentami, uviedol inštitút Ipsos.



OK dosiahla veľký úspech v hlavnom meste Varšava: úradujúci primátor Rafal Trzaskowski bol vo funkcii potvrdený so ziskom 59,9 percenta hlasov.



Hladké znovuzvolenie 52-ročného Trzaskowského vyvolalo diskusie o tom, že má šancu získať aj prezidentský post. Uchádzal sa oň už v roku 2020, keď ho však v druhom kole porazil úradujúci prezident Andrzej Duda, ktorý tak získal mandát na svoje druhé funkčné obdobie.



Líder PiS Jaroslaw Kaczyňski v reakcii na výsledok komunálnych volieb uviedol, že PiS by mala expandovať a hľadať spojencov, ktorí by jej pomohli prevziať moc v krajine.



Úspech vo voľbách podľa neho "treba považovať za povzbudenie byť rozhodný, byť nabitý energiou, rozširovať našu stranu a vytvárať veľkú koalíciu, ktorá zvíťazí, pretože Poľsko musí byť krajinou, kde vládnu poľskí vlastenci, čestní ľudia".



Podľa Kaczyňského len títo ľudia "majú šancu vytvoriť dobrú vládu". Kabinet Donalda Tuska označil za slabý.



Dodal, že cieľom PiS je vyhrať, aby "sa to, čo sa dnes deje v Poľsku, považovalo len za dočasné". "Poľsko nemôže ísť cestou, ktorou sa Donald Tusk snaží ísť," vyhlásil Kaczyňski podľa agentúry PAP.



Pripomenul, že PiS musí urobiť všetko pre to, aby mala moc v tých vojvodstvách, kde uspela, "pretože víťazstvo neznamená vždy absolútnu väčšinu".



PAP objasnila, že napriek tomu, že PiS vyšla z volieb ako najsilnejšia strana, môže mať problémy s kontrolou niektorých zastupiteľstiev vo vojvodstvách, pretože odporcovia PiS v nich vytvárajú koalície. Samotná PiS má problém nájsť si partnerov pre vlastné koalície.



O obsadení miest starostov a primátorov malo v nedeľu právo rozhodnúť 29 miliónov oprávnených voličov, ktorí volili aj členov snemov zastupiteľstiev všetkých 16 vojvodstiev, poslancov 380 okresných zastupiteľstiev a zloženie 2477 miestnych zastupiteľstiev.



Druhé kolo volieb starostov a primátorov je naplánované na 21. apríla a uskutoční sa tam, kde ani jeden z kandidátov nezískal v prvom kole viac ako 50 percent hlasov. Jedným z takýchto miest je aj Poznaň.



Oficiálne konečné výsledky prvého kola hlasovania sa očakávajú až v stredu.