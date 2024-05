Tusk reorganizoval vládu, vymenil 4 ministrov vrátane kultúry a vnútra

Varšava 10. mája (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk ohlásil v piatok zmeny vo svojom vládnom kabinete. Výmena sa týka štyroch ministrov, a to vrátane šéfov rezortu vnútra či kultúry, ktorí kandidujú v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. TASR o tom píše podľa správ agentúr AP a PAP.



Reorganizácia je vnímaná aj ako príležitosť na prílev novej energie do Tuskovej vlády, ktorá sa svojho mandátu ujala v decembri a následne pristúpila k zásadným reformám v mnohých oblastiach vrátane justície a médií, približuje AP. Tusk uviedol, že dosluhujúci ministri si svoju úlohu už splnili.



"Od týchto (dosluhujúcich) ministrov som očakával účinné, niekedy tvrdé kroky," povedal Tusk. "Tie prvé mesiace... boli mesiacmi rozbíjania múru. Dnes nastal čas upratať a to je jedným z dôvodov..., prečo sme sa spoločne rozhodli pre tieto zmeny," dodal



Ministra kultúry Bartlomieja Sienkiewicza, ktorý inicioval zmeny vo vedení štátnej televízie, rozhlasu a tlačovej agentúry –považovaných za dovtedy lojálne voči predošlej osemročnej vláde vedenej konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) – na tomto poste nahradí Hanna Wróblewská.



Ministra vnútra Marcina Kierwiňského zase nahradí Tomasz Siemonika, ktorý bol v niekdajšej Tuskovej vláde ministrom obrany. Zmeny sa týkajú aj ministra štátneho majetku Borysa Budku, ktorého teraz nahradí Jakub Jaworowski. Nového šéfa tohto rezortu, v ktorom momentálne prebieha množstvo auditov, označil Tusk za "renesančného človeka". Poslednou zmenou je post ministra rozvoja a technológií, kde Krzysztofa Hetmana nahradí Krzysztof Paszyk.



Agentúra PAP pripomína, že počas prvých mesiacov vo svojom úrade stála nová proeurópska Tuskova vláda pred neľahkou úlohou obnoviť v Poľsku fungovanie právneho štátu, napraviť napäté vzťahy s EÚ a odpolitizovať štátne inštitúcie a verejnoprávne médiá.