< sekcia Zahraničie
Tusk: Roky čakáme, aby sme si ako V4 opäť sadli za jeden stôl
Tusk pripomenul, že vzťahy medzi Varšavou a Budapešťou sa v posledných rokoch zhoršili pre rozdielne postoje vlád k viacerým zahraničnopolitickým otázkam.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 20. mája (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v stredu vyhlásil, že Poľsko a Maďarsko chcú obnoviť aktívnu spoluprácu v rámci Vyšehradskej skupiny (V4) a posilniť význam strednej Európy v Európskej únii. Povedal to po stretnutí s maďarským premiérom Péterom Magyarom, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Dlhé, dlhé roky čakáme na ten moment, aby sme si znovu spolu s Maďarom, Slovákom a Čechom sadli za jeden stôl a rozprávali sa o tom, čo môžeme spolu urobiť pre naše národy a pre Európu,“ povedal poľský premiér. Tusk uviedol, že krajiny V4 by mali opäť koordinovať svoje postoje v otázkach migrácie, geopolitiky či energetickej bezpečnosti.
„Maďarsko bude vo všetkom partnerom Poľska, pána premiéra, a samozrejme aj Slovenska a Česka, aby Vyšehradská štvorka opäť získala svoju niekdajšiu silu, lesk a vplyv v Európskej únii,“ doplnil premiér Magyar.
Tusk pripomenul, že vzťahy medzi Varšavou a Budapešťou sa v posledných rokoch zhoršili pre rozdielne postoje vlád k viacerým zahraničnopolitickým otázkam. Zdôraznil však, že medzi Poliakmi a Maďarmi podľa neho nikdy nevzniklo nepriateľstvo.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
„Dlhé, dlhé roky čakáme na ten moment, aby sme si znovu spolu s Maďarom, Slovákom a Čechom sadli za jeden stôl a rozprávali sa o tom, čo môžeme spolu urobiť pre naše národy a pre Európu,“ povedal poľský premiér. Tusk uviedol, že krajiny V4 by mali opäť koordinovať svoje postoje v otázkach migrácie, geopolitiky či energetickej bezpečnosti.
„Maďarsko bude vo všetkom partnerom Poľska, pána premiéra, a samozrejme aj Slovenska a Česka, aby Vyšehradská štvorka opäť získala svoju niekdajšiu silu, lesk a vplyv v Európskej únii,“ doplnil premiér Magyar.
Tusk pripomenul, že vzťahy medzi Varšavou a Budapešťou sa v posledných rokoch zhoršili pre rozdielne postoje vlád k viacerým zahraničnopolitickým otázkam. Zdôraznil však, že medzi Poliakmi a Maďarmi podľa neho nikdy nevzniklo nepriateľstvo.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)