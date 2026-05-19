Tusk: Rozhodnutie udeliť Ziobrovi americké víza je poburujúce
Ziobro čelí v Poľsku 26 obvineniam.
Autor TASR
Varšava 19. mája (TASR) - Poľský premiér Donald Tusk v utorok označil rozhodnutie amerických orgánov udeliť povolenie na vstup do USA stíhanému exministrovi Zbigniewovi Ziobrovi za poburujúce. Verí však, že politika sa podarí vydať do Poľska. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Tusk pred rokovaním vlády uviedol, že požiadal ministra zahraničných vecí Radoslawa Sikorského a ministra spravodlivosti Waldemara Žureka, aby partnerom v Spojených štátoch poskytli úplné informácie o obvineniach voči politikovi. „Ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo spravodlivosti poskytnú americkým lídrom a verejnosti úplné vysvetlenie, prečo je pán Ziobro na úteku,“ uviedol na sieti X.
Premiér dodal že chce, aby sa informácie o prípade dostali čo najširšie medzi amerických politikov aj verejnosť. „Som presvedčený, že ak sa nám podarí účinne sprostredkovať úplné informácie o obvineniach voči pánovi Ziobrovi, potom sa možno otázka budúcej extradície skončí úspešne,“ vyhlásil. Pripomenul však, že spolupráca s americkými administratívami je v takýchto veciach náročná.
Tusk reagoval na pondelňajšie informácie agentúry Reuters, podľa ktorých Zbigniew Ziobro získal americké vízum na základe poverenia od námestníka ministerstva zahraničných vecí USA Christophera Landaua.
Agentúra uviedla, že Landau nariadil konzulárnemu oddeleniu amerického rezortu diplomacie, aby ambasáda v Budapešti vydala Ziobrovi vízum ešte pred nástupom novej maďarskej vlády premiéra Pétera Magyara.
Ziobro čelí v Poľsku 26 obvineniam. Sejm ho v novembri 2025 zbavil imunity a súhlasil aj s jeho zadržaním a väzbou. Pokus o jeho predvedenie Agentúrou vnútornej bezpečnosti (ABW) však zlyhal, keďže sa v tom čase nenachádzal v krajine a získal azyl v Maďarsku, odkiaľ v máji odišiel do USA. Bývalý minister obvinenia považuje za spolitizované a v zahraničí sa zdržiava pre obavy z nespravodlivého procesu.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
